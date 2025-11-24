राधिका अंबानी ने लहंगे में लूटी महफिल, पर अनंत के ब्रोच ने लोगों को कर दिया इमोशनल

मुंबई में ग्लोबल पीस ऑनर्स 2025 में सेरेमनी में अंबानी फैमिली ने रॉयल अंदाज में शिरकत की. इस कार्यक्रम का आयोजन दिव्यज फाउंडेशन और अमृता फडणवीस ने किया था. इस इवेंट में सभी अंबानी लेडीज आइवरी रंग के कपड़ों में पहुंची थीं.

और पढ़ें

अनंत और राधिका ने रॉयल एंट्री

उनका लुक जल्द ही सोशल मीडिया पर छा गया. इस इवेंट में अनंत अंबानी और उनकी पत्नी राधिका अंबानी ने एक साथ एंट्री की. इवेंट में पहुंची राधिका मर्चेंट ने बेहद सुंदर आइवरी लहंगा सेट पहना था. वहीं, अनंत ने नीले रंग का कुर्ता सेट पहना हुआ था.

इस लहंगा सेट में एम्ब्रॉयडरी वाला बैकलेस ब्लाउज, फ्लेयर्ड स्कर्ट और गोल्ड एम्ब्रॉयडरी वाला दुपट्टा था.

राधिका ने पहनी स्टेटमेंट जूलरी

उन्होंने इस आउटफिट को गुलाबी-बैंगनी शेड के मिड लेंथ नेकलेस के साथ पेयर किया था जो बेहद खूबसूरत लग रहा था. उन्होंने मैचिंग ईयरिरंग्स और हाथों में कंगन पहने हुए थे. मांग टीका और माथे पर बिंदी उनके लुक को और उभार रही थी. राधिका ने बालों को सेंटर-पार्टेड बन में बांधा हुआ था. ग्लोइंग मेकअप, ग्लॉसी पिंक लिप्स और मिनिमल आई मेकअप के साथ उन्होंने अपने लुक को ग्लैमर के साथ कंप्लीट किया था.

Advertisement

अनंत के ब्रोच ने किया इमोशनल

इस दौरान अनंत अंबानी ने एक रिफाइंड नेवी-ब्लू थ्री-पीस शेरवानी पहनी हुई थी जिसमें उनका सिग्नेचर मिनिमल लेकिन शानदार लुक बरकरार था. लेकिन हर किसी की नजर उनकी शेरवानी में लगी एक्सेसरीज पर चली गई क्योंकि उन्होंने अपने Pet हैप्पी को समर्पित एक खास ब्रोच पहना हुआ था जिसकी कुछ समय पहले मौत हुई थी. अनंत अंबानी के आउटफिट पर दिखे एक दिल को छू लेने वाले ब्रोच ने इंटरनेट पर लोगों को इमोशनल कर दिया.

---- समाप्त ----