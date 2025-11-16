scorecardresearch
 

Priyanka Chopra: प्रियंका ने सफेद लहंगे में बिखेरा शाही अंदाज, गोल्डन जूलरी से दिखाया ठाठ

Priyanka Chopra Outfit: एस एस. राजामौली की फिल्म 'वाराणसी' के लुक और टाइटल लॉन्च में एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा छा गईं. उन्होंने इस इवेंट के लिए सफेद रंग का लहंगा पहना था जिसमें वो बेहद सुंदर दिख रही थीं.

सफेद लहंगे में प्रियंका चोपड़ा लगीं अप्सरा (Photo: Instagram@priyankachopra)
Priyanka Chopra Looks: हैदराबाद की रामोजी फिल्म सिटी में एसएस राजामौली की आने वाली फिल्म 'वाराणसी' के लुक और टाइटल लॉन्च में फिल्म की एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने भी शिरकत की. इस दौरान उन्होंने अपने लुक और सुंदरता से सारी लाइमलाइट लूट ली. उन्होंने इस इवेंट में बेहद खूबसूरत लहंगा पहना था जिसमें वो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थीं.

प्रियंका ने शेयर कीं फोटोज
इस इवेंट में प्रियंका का लुक शाही लेकिन संतुलित था. उन्होंने अनामिका खन्ना का डिजाइन किया गया सफेद लहंगा पहना था जिसमें वो डिवाइन गॉडेस लग रही थीं. इस लहंगे में फूलों का नाजुक वर्क था. 16 नवंबर को इंस्टाग्राम पर अपने लुक की तस्वीरें शेयर करते हुए प्रियंका ने अपने कैप्शन में लिखा, 'अपने अंदर की देवी को प्रकट करते हुए.'

लहंगे में आइवरी, गोल्ड क्रिस्टल और सेक्विन की सजावट थी, साथ ही लहंगे के स्कर्ट के बॉर्डर पर एंटीक गोल्ड मेटैलिक कढ़ाई भी थी. इस खूबसूरत सेट के साथ वर्क वाला दुपट्टा भी था जिसका गोल्डन बॉर्डर था जो प्रियंका के एथनिक लुक में अनोखापन भर रहा था.

चमकदार मेकअप और अलौकिक स्टाइल
उन्होंने इस दौरान खूबसूरत दक्षिण भारतीय शैली से प्रेरित ज्वेलरी पहनी थी. पारंपरिक कमरबंद से लेकर सोने और मोतियों से बने हेयर एक्सेसरीज तक हर चीज प्रियंका के लुक को निखार रहा था. माथे पर हरी बिंदी और कमरबंद ने प्रियंका के पूरे लुक में चार चांद लगा दिए जबकि टेंपल स्टाइल के हेयर एक्सेसरीज उनकी लंबी चोटी को पूरी तरह से कॉम्प्लिमेंट कर रहे थे. उनका मेकअप भी उतना ही शानदार था जिसमें चमकदार हाइलाइटर, गालों पर ब्लश, आईलाइनर और काजल से सजा आईमेकअप और हाठों पर लाइट ब्राउन रंग की लिपस्टिक लगाई थी.

शादियों के लिए परफेक्ट है प्रियंका का यह लहंगा
अगर आप किसी की शादी में शामिल हो रहे हैं या फिर अपनी शादी के किसी फंक्शन के लिए बिलकुल अलग दिखना चाहते हैं तो प्रियंका का लुक आपके लिए परफेक्ट हो सकता है. यह सफेद लहंगा उन दुल्हनों के लिए एकदम सही है जो अपनी शादी से पहले के समारोहों जैसे संगीत या मेहंदी के लिए क्लासिक लुक चाहती हैं. दक्षिण भारतीय गहनों के साथ सफेद लहंगा बहुत अच्छा ऑप्शन है जो आपको सबसे अलग लुक देता है.

