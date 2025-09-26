Navratri makeup hacks: गरबा नाइट के लिए महिलाएं ऐसे करें तैयारी, टिका रहेगा मेकअप

नवरात्रि का त्योहार पूजा, प्रार्थना और परंपरा के साथ संस्कृति, रोशनी और जश्न से भी भरपूर होता है. इस दौरान जगह-जगह गरबा और डांडिया नाइट का आयोजन किया जाता है. अगर आप भी ऐसे ही किसी फंक्शन में जाने की तैयारी कर रही हैं लेकिन मौसम, गर्मी और पसीना आपके मेकअप को खराब ना कर दे, इसके लिए आपको कुछ चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है.

यहां हम आपको अपनी स्किन प्रेप से लेकर टच-अप तक हर एक स्टेप-बाय-स्टेप जानकारी दे रहे हैं जिससे आप इस त्योहार में अपना लुक शानदार, फ्रेश और टिकाऊ रख सकती हैं.

नवरात्रि की रातें एनर्जी, डांस और लगातार जश्न से भरी होती हैं. लेकिन कई लोगों के मन में एक सवाल रहता है कि घंटों तक पसीने, नमी और लगातार मूवमेंट के साथ भी मेकअप को कैसे बरकरार रख जा सकता है. इंडिया टुडे से खास बातचीत में दिल्ली की फ्रीलांसर और ब्राइडल मेकअप स्पेशलिस्ट देविशा टंडन ने इसका जवाब दिया. उन्होंने अपने कुछ खास टिप्स शेयर किए जिनसे आपका फेस्टिव लुक पूरी रात टिका रह सकता है.

अपनी स्किन को सही तरीके से तैयार करें

देविशा टंडन कहती हैं, पसीने से खराब न होने वाले मेकअप के लिए सबसे जरूरी है स्किन की पहले से तैयारी जिसे स्किन प्रेप भी कहा जाता है. इसके लिए सबसे पहले चेहरे से सारा तेल, गंदगी और डेड स्किन को हटाकर चेहरा साफ किया जाता है. इसके बाद आप कोई लाइट, ऑयल-फ्री या जेल-बेस्ड मॉइस्चराइजर लगाएं. टी-जोन पर मैटिफाइंग या पोर्स को भरने वाला प्राइमर लगाने से चमक कंट्रोल करने में बहुत मदद मिलती है.

अगर आप 1-2 मिनट तक चेहरे पर बर्फ का टुकड़ा रगड़ें तो इससे पोर्स टाइट हो जाएंगे और एक्स्ट्रा तेल भी कम हो जाएगा.

बेस हल्का रखें

फेस्टिवल की रातों में हैवी फाउंडेशन लगाना गलती है. फुल कवरेज वाला फाउंडेशन न लगाएं, बल्कि BB क्रीम या हल्का मैट फाउंडेशन लगाएं. नेचुरल और एक जैसा लुक के लिए गीले ब्यूटी स्पंज से ब्लेंड करें. इसे टिकाऊ बनाने के लिए तेल वाले एरिया, खासकर माथे, नाक और ठोड़ी पर लूज या बनाना पाउडर लगाएं.

ब्लश और कॉन्टूर को बरकरार रखने के लिए लेयरिंग जरूरी है. देविशा टंडन बताती हैं कि पहले क्रीम ब्लश या कॉन्टूर लगाएं और फिर उसके ऊपर पाउडर प्रोडक्ट लगाएं. इससे अगर एक लेयर पसीने से खराब भी हो जाए तो दूसरी लेयर बनी रहेगी.

लंबे समय तक टिका रहेगा आई मेकअप

घंटों गरबा और डांडिया के बाद आई मेकअप को और ज्यादा टिकाऊ होना चाहिए. वह कहती हैं, ऐसे मौकों के लिए हमेशा वॉटरप्रूफ आईलाइनर, काजल और मस्कारा ही इस्तेमाल करें. रेगुलर प्रोडक्ट गर्मी और मूवमेंट में टिक नहीं पाएंगे.

लिप्स के लिए अपनाएं ये हैक

लिप्स के लिए देविशा लिक्विड मैट लिपस्टिक की सलाह देती हैं. इसके लिए पहले लिपस्टिक लगाएं, फिर टिश्यू से हल्के से पोंछें, और अंत में थोड़ा ट्रांसलूसेंट पाउडर लगाएं. इससे पिगमेंट लॉक हो जाता है और मेकअप खराब नहीं होता.

फिक्सिंग स्प्रे से खत्म करें

देविशा मेकअप फिक्सिंग स्प्रे को बहुत जरूरी मानती हैं. वो कहती हैं कि यह सब कुछ एक जगह पर रखता है और मेकअप को लंबे समय तक टिकाऊ रखता है. हमेशा अपने मेकअप स्टेप्स को इसके साथ ही खत्म करें.

सही तरीके से टच-अप करें

गरबा नाइट्स लंबी चलती हैं और इसलिए टच-अप जरूरी है. लेकिन देविशा ज्यादा प्रोडक्ट लगाने से भी मना करती हैं. वो कहती हैं, पसीने वाली या ऑयली स्किन पर सीधे पाउडर न लगाएं. पहले टिश्यू या ब्लॉटिंग पेपर से पोंछें फिर हल्का सा पाउडर लगाएं. इससे लुक फ्रेश रहेगा, केक जैसा नहीं लगेगा. लिपस्टिक को ज्यादा लगाने के बजाय, ब्लॉट करके और दोबारा लगाकर उसे फ्रेश रखें.

पसीने से खराब न होने वाला फेस्टिव मेकअप का मतलब भारी प्रोडक्ट इस्तेमाल करना नहीं है. इसका मतलब है स्मार्ट तैयारी, हल्के लेयर और ऐसे तरीके जो आपके लुक को टिकाऊ और चमकरदार बनाए रखते हैं. देविशा टंडन की इन प्रो टिप्स के साथ आप भी अपने मेकअप के खराब होने की चिंता किए बिना नवरात्रि के त्योहार का आनंद ले सकती हैं.

