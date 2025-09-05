scorecardresearch
 

Feedback

मल्टीकलर साड़ी में दिलकश लगा Mrunal Thakur का अंदाज, जानें इसकी कीमत

एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर अपने नए लुक की वजह से सुर्खियों में आ गई हैं, उनका नया लुक हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है, जिसमें उन्होंने तीन रंगों की साड़ी पहनी है.

Advertisement
X
हैवी छोड़ त्योहार में सिम्पल साड़ी ट्राई करें. (Photo:Instagram/@mrunalthakur)
हैवी छोड़ त्योहार में सिम्पल साड़ी ट्राई करें. (Photo:Instagram/@mrunalthakur)

बॉलीवुड की नई जनरेशन में मृणाल ठाकुर भी अपने एक्टिंग के साथ-साथ फैशन सेंस के लिए भी लोगों के बीच काफी फेमस हैं.मृणाल ठाकुर अपने लुक्स से अक्सर ही लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लीती हैं. एक्ट्रेस के कर्वी फिगर पर इंडियन से लेकर वेस्टन सभी तरह के आउटफिट्स खूब जचते हैं और लोग उनके लुक्स की बहुत तारीफ भी करते हैं. एक बार फिर इंटरनेट पर मृणाल की फोटोज जमकर वायरल हो रही हैं और लोग उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं.

मुंबई में इस समय गणेशोत्सव की धूम मची हुई है और सेलेब्स भी इस त्योहार को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं. इसी बीच एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर ने भी इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिनें वो तीन रंगों वाली खूबसूरत साड़ी पहनें दिखाई दे रही हैं जो उनके परफेक्ट फिगर खूब जच रही है.

मल्टीकलर साड़ी में छाईं मृणाल ठाकुर

मृणाल ने डिजाइनर तोरणी (Torani) की मल्टीकलर्ड साड़ी पहनी है, ये साड़ी देवी पार्वती को समर्पित है और इसमें गुलाबी, हरा और पीला तीन रंग हैं जो शक्ति, करुणा और दिव्यता का प्रतीक हैं. साड़ी के रंग बहुत खूबसूरत हैं और इसमें धागे की महीन कढ़ाई की गई है, हल्का फ्लोइंग फैब्रिक इसे और भी सुंदर बनाता है. साड़ी के साथ मृणाल ने ग्रीन कलर का पतली स्लीव वाला ब्लाउज पहना है, इससे उनका इंडियन लुक भी क्लासिक दिख रहा है और उसे मॉर्डन टच भी मिल रहा है.

सम्बंधित ख़बरें

Ananya Panday Pearl Dress look (Photo: Instagram/@ananyapanday)
मोतियों से बनी ड्रेस में 'पर्ल ब्यूटी' बन छाईं अनन्या पांडे, ग्लैमरस अदाओं ने लूटा सबका दिल 
Ganeshotsav 2025 (Photo: AI generated)
गणेश विसर्जन से पहले भोग में बनाएं ये स्वादिष्ट हलवे, बाप्पा होंगे खुश 
Colorful Salad Benefits
प्लेट में क्यों होना चाहिए हमेशा रंग-बिरंगा सलाद? हर रंग का मतलब है खास 
woman with suffering with sleeping issues
रात को चैन से सोना है तो अपनाएं ये 6 आदतें, एक्टपर्ट से जानें गहरी नींद का राज 
gym to salon gst cut to 5%
Gym, Salon और Health Products पर GST घटा, अब... 
Advertisement

मिनिमल एक्सेसरीज और नेचुरल मेकअप 

मृणाल ने एक्सेसरीज को मिनिमल लेकिन इम्पैक्टफुल रखा, उन्होंने गोल्ड स्टेटमेंट झुमके, पैरों में पायल,कॉकटेल रिंग और पतली बैंगल के साथ उन्होंने अपने लुक को मिनिमल लेकिन एलिगेंट रखा. इसी के साथ सिल्वर हील्स ने उनके लुक को थोड़ा ग्लैम टच दिया. मेकअप में ग्लोइंग स्किन, हल्की डिफाइन आंखें और न्यूड लिप शेड ने उनके लुक पर चार चांद लगाए हैं और खुले वेवी बाल भी खूब जच रहे हैं.

 इस साड़ी की कीमत कितनी है?

मृणाल ठाकुर की ये साड़ी देखने में भले ही आम लग रही है, लेकिन इसकी कीमत जानकर आप हैरान हो जाएंगे. एक्ट्रेस की इस चितरांगी जिया साड़ी (Chitrangi Ziya Saree) की ऑनलाइन कीमत करीब 39,500 रुपये है और उन्होंने मंजरी जिया ब्रालेट पहना है वो लगभग 24,500 रुपये का है. मृणाल का ये लुक फेस्टिव सीजन के लिए परफेक्ट इंस्पिरेशन है, जिसे सोशल मीडिया पर लोग बहुत पसंद भी कर रहे हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement