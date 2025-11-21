scorecardresearch
 

'फिक्स, अनडिजर्विंग..' मिस यूनिवर्स में मेक्सिको सुंदरी के जीतने पर उठे सवाल, इंटरनेट पर लोगों ने निकाली भड़ास

मिस यूनिवर्स 2025 का ताज मेक्सिको की फातिमा बॉस के सिर सजा है, लेकिन उनकी जीत के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने सवाल खड़े कर दिए हैं. विवादों में रही मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता के विनर को लोग फिक्स बता रहे हैं और उनकी जीत को लेकर मिस यूनिवर्स के मालिकों को बुरी तरह से ट्रोल भी किया जा रहा है.

मिस यूनिवर्स 2025 के विनर को लोग फिक्स बता रहे हैं. (Photo: Instagram/@fatimaboschfdz)
Miss Universe 2025 Winner: मेक्सिको की फातिमा बॉस मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब जीती हैं, जिन्होंने शुरुआत में ही एक विवाद के चलते शो से वॉकआउट कर लिया था. प्रतियोगिता की शुरुआत से ही फातिमा चर्चा में बनी रही थीं और अब जीतने के बाद भी उनकी चर्चा खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं.

फातिमा की जीत के बाद सोशल मीडिया पर लोगों के रिएक्शन तेजी से आने शुरू हो गए थे, जहां कुछ लोग उनके इस सफर की तारीफ कर रहे हैं और उनको लड़कियों की इंस्पिरेशन बता रहे हैं. मगर एक ग्रुप ऐसा भी है जो उनको अबतक की सबसे खराब मिस यूनिवर्स बता रहे हैं और उनकी जीत पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं.  

फातिमा की ये जीत जितनी चमकदार थी, उतनी ही तेजी से इस पर विवाद और सोशल मीडिया पर हंगामा भी शुरू हो गया. इंटरनेट पर कई लोग इस नतीजे से नाखुश नजर आए और इसे राजनीतिक प्रभाव और डैमेज कंट्रोल का नतीजा बताने लगे. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Fatima Bosch (@fatimaboschfdz)

फातिमा की जीत से क्यों लोग नाराज?

जेंट डायरेक्टर नवात इटसाराग्रिसिल ने थाईलैंड की सैश सेरेमनी के दौरान फातिमा को डंब हेड कहा था, जिसके बाद विवाद हो गया था. नवात की उस बात को सुनने के बाद फातिमा और उनके साथ कई कंटेस्टेंट्स ने शो से वॉकऑउट कर लिया था, लेकिन अब फातिमा को मिस यूनिवर्स 2025 का ताज पहनाया गया है, जिसके बाद लोग उनकी जीत को उस विवाद से जोड़कर देख रहे हैं. 

फातिमा बॉश के मिस यूनिवर्स 2025 बनने के बाद सोशल मीडिया, खासकर X (ट्विटर), पर कई यूजर्स ने नाराजगी जताई. कई लोगों ने दावा किया कि यह जीत काबिलियत से ज्यादा  सहानुभूति और बैकडोर डीलिंग का नतीजा लग रही है.

एक यूजर ने लिखा, मेक्सिको इस जीत का हकदार नहीं था. ये सिर्फ सिम्पैथी और पायोला है. मालिकों की तरफ से माफी का ताज है. नवात ने मिस मेक्सिको के साथ जो किया, ये उसी का डैमेज कंट्रोल है.

दूसरे ने आरोप लगाते हुए लिखा, ये बिजनेस-ड्रिवेन डिसीजन है. फातिमा और नावत के बीच विवाद था और लगता है बैकस्टेज दोनों पक्षों ने मामला सेट कर लिया. जीत फिक्स लगती है, असली विनर कोई और थी.

तीसरी यूजर ने कहा, कैटेगरी: अनडिजर्विंग मिस यूनिवर्स और दोनों ही मैक्सिको से. किसी ने संगठन पर सीधा हमला करते हुए लिखा, मिस यूनिवर्स ऑर्गनाइजेशन रिस्पेक्ट डिजर्व नहीं करता. ये अब एक कुकिंग शो बन गया है, असली विनर्स को लूटा गया है. 

दो ग्रुप में बंटे फैंस 

हालांकि कुछ लोग फातिमा के सपोर्ट में भी दिखे. एक यूजर ने टिप्पणी की. उम्मीद है ये डैमेज कंट्रोल का ताज नहीं है, लेकिन उसने अपने लिए खड़े होकर दिखाया और वह इसके लायक है. फिनाले के बाद से ही पेजेंट इंडस्ट्री के फैंस दो हिस्सों में बंट चुके हैं.

एक ग्रुप मानता है कि फातिमा का चयन पूरी तरह से विवाद को शांत करने के लिए किया गया. दूसरा पक्ष कहता है कि उन्होंने स्टेज पर आत्मविश्वास, जवाब और प्रेजेंस से खुद को साबित किया. लेकिन इंटरनेट का बड़ा हिस्सा अभी भी सवाल पूछ रहा है, क्या ये ताज सच में जीत का नतीजा था, या संगठन की प्रतिष्ठा बचाने की चाल?

फिनाले से पहले जजों का इस्तीफा

मिस यूनिवर्स 2025 के फिनाले से महज 3 दिन पहले जज उमर हरफौच ने धांधली का आरोप लगाते हुए इस्तीफा दे दिया था. उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि जूरी पैनल के एक मेंबर का कंटेस्टेंट के साथ अफेयर चल रहा है. उमर के बाद फ्रेंच फुटबॉल मैनेजर और एक्स फुटबॉल प्रोफेसर क्लाउड मैकेले ने भी जूरी पैनल से रिजाइन कर दिया था. दोनों जजों के अचानक रिजाइन देने से लोग काफी शॉक्ड हो गए थे और प्रतियोगिता पर सवाल खड़े हो गए थे. ऐसे में अब फातिमा की जीत पर भी लोगों ने सवाल खड़े कर दिए हैं.

 

