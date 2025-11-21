scorecardresearch
 

Miss Universe 2025: ताज के बेहद करीब आकर हारीं 4 ब्यूटी क्वींस, खूबसूरती में नहीं कम, देखें तस्वीरें

Miss Universe 2025: मिस यूनिवर्स 2025 का ताज मेक्सिको की सुंदरी फातिमा बॉश के सिर सजा. फातिमा बॉश नई मिस यूनिवर्स बन गई हैं लेकिन ताज के इतने करीब पहुंचकर 4 ब्यूटी क्वींस का सपना टूट गया. भले ही इन हसीनाओं ने मिस यूनिवर्स का ताज न जीता हो, लेकिन कॉम्प्टीशन में अपने खूबसूरत लुक से जमकर धमाल मचाया.

मेक्सिको की फातिमा वोश मिस यूनिवर्स 2025 बनीं. (Photo: Instagram/@missuniverse)
Miss Universe 2025: मिस यूनिवर्स 2025 ग्रैंड फिनाले में मेक्सिको की सुंदरी फातिमा बॉश ने इस साल ताज अपने नाम किया. इस प्रतियोगिता में 120 देशों की सुंदरियों ने हिस्सा लिया था, मगर आखिर में मिस यूनिवर्स 2025 का ताज फातिमा बॉश के सिर सजा. वहीं दूसरी ओर कुछ ब्यूटी क्वींस ऐसी रहीं, जो ताज के बेहद करीब आकर भी ताज से चूक गईं.

इन हसीनाओं ने अपनी ब्यूटी, ब्रेन्स, कॉन्फिडेंस और परफॉर्मेंस से दुनिया भर का दिल जीता और टॉप 4 फाइनलिस्ट के तौर पर अपनी जगह बनाई. भले ही यह हसीनाएं जीत नहीं पाई हों, लेकिन उन्होंने अपने लुक्स से अपना जलवा बिखेरा. 

फर्स्ट रनर-अप बनीं मिस थाईलैंड

थाईलैंड की कंटेस्टेंट प्रवीनार सिंह मिस यूनिवर्स में फर्स्ट रनर-अप बनीं. पूरे प्रतियोगिता के दौरान उनके कॉन्फिडेंस, स्टनिंग लुक और इंटेलिजेंट जवाबों ने दर्शकों और जजों दोनों का दिल जीता. ताज भले न मिला हो, लेकिन उनकी पर्सनालिटी और ग्रेस ने उन्हें ग्लोबल स्टार बना दिया.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

सेकंड रनर-अप रहीं मिस वेनेजुएला

वेनेजुएला की स्टेफनी आबसाली ने अपनी एलिगेंस, परफेक्ट पोस्चर और दमदार प्रेजेंस से मिस यूनिवर्स 2025 में सबको इंप्रेस किया. फाइनल राउंड तक शानदार प्रदर्शन करने के बाद वे सेकंड रनर-अप बनीं. उनकी रॉयल पर्सनालिटी और ग्लैमरस लुक सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में है.

3rd रनर-अप बनीं मिस फिलीपींस

फिलीपींस की अतीसा मनालो ने मिस यूनिवर्स 2025 में अपनी स्माइल, पॉजिटिव एनर्जी और आत्मविश्वास से सभी का ध्यान खींचा. टॉप फाइनलिस्ट बनने के बाद वे 3rd रनर-अप रहीं. वो अपनी नेचुरल ब्यूटी और स्टाइलिश प्रेजेंस के चलते इंटरनेट पर काफी सुर्खियां बटोर रही हैं.

4th रनर-अप रहीं मिस आइवरी कोस्ट

आइवरी कोस्ट की ओलिविया यासे मिस यूनिवर्स 2025 में अपनी खूबसूरत स्माइल और आत्मविश्वास से सबका दिल जीत गईं. फाइनल राउंड में शानदार प्रदर्शन करने के बाद वे चौथी रनर-अप रहीं. वो अपनी ग्लैमरस पर्सनालिटी और स्टाइलिश लुक के चलते सोशल मीडिया पर खूब तारीफें पा रही हैं. 

 

