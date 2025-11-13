Miss Universe 2025: मिस इंडिया को टक्कर दे पाएंगी मिस पाकिस्तान? खूब दिख रही दोनों की बॉन्डिंग

Miss Universe 2025: भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव किसी से छुपा नहीं है लेकिन इस तनाव से इतर थाईलैंड में जारी मिस यूनिवर्स 2025 प्रतियोगिता से जो तस्वीर सामने आ रही हैं, उसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है. दरअसल मिस यूनिवर्स मुकालबे में भारत की मनिका विश्वकर्मा हिस्सा ले रही हैं तो वहीं पाकिस्तान की रोमा रियाज भी इस कॉम्पिटीशन में पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व कर रही हैं. इस दौरान उन दोनों की बॉन्डिंग भी खूब देखने को मिल रही है जिसे लेकर लोग अलग-अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

मिस इंडिया और मिस पाकिस्तान साथ-साथ

सामने आए कई फोटोज और वीडियो में दोनों एक-साथ नजर आ रही हैं. इस कार्यक्रम से एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें रोमा हाथ में माइक लेकर मनिका से कुछ सवाल करती दिख रही हैं जिस पर मनिका खिलखिलाकर हंस रही हैं.

दोनों साथ में कर रहे मस्ती

इसके अलावा कुछ और फोटोज और वीडियो भी सामने आए हैं जिनमें दोनों एक-साथ डांस करते, मस्ती करते और इवेंट्स में एंजॉय करते दिख रहे हैं.

इससे पहले पहले पाकिस्तानी प्रतियोगी रोमा रियाज ने भारतीय प्रतियोगी मनिका विश्वकर्मा के साथ एक सेल्फी इंस्टाग्राम पर शेयर की थी. इसमें मनिका रेड ड्रेस में नजर आ रही हैं जबकि रोमा व्हाइट ड्रेस में दिख रही हैं. फोटो शेयर करते हुए रोमा ने कैप्शन में लिखा, 'तेरे जैसा यार'. इसके साथ ही रोमा ने मनिका को टैग भी किया. इसके बाद मनिका ने भी ये पोस्ट अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया. ये फोटो खूब वायरल हो रही है.

कब है मिस यूनिवर्स का फाइनल

आपको बता दें कि थाईलैंड में चल रही मिस यूनिवर्स 2025 प्रतियोगिता का फाइनल 21 नवंबर को 2025 को होगा. शो के फाइनल में मिस यूनिवर्स 2024 विक्टोरिया जो डेनमार्क की हैं, वो 2025 की मिस यूनिवर्स को ताज पहनाएंगी.

अब तक इस मुकालबे में मनिका एक बेहद मजबूत प्रतिभागी बनकर उभरी हैं. वो हर राउंड में शानदार प्रदर्शन कर रही हैं. राजस्थान की रहने वाली मनिका अगस्त में मिस इंडिया यूनिवर्स बनी थीं. उन्होंने मिस यूनिवर्स के हर एक इवेंट में अपनी सुंदरता, शालीनता और बुद्धिमानी से लोगों की तारीफें बटोरीं हैं.

वहीं, मिस पाकिस्तान रोमा रियाज इस मुकालबे में पाकिस्तान को रिप्रजेंट कर रही हैं. रोमा पाकिस्तानी पंजाबी ईसाई परिवार से हैं, वो लाहौर में जन्मी और ब्रिटेन में पली-बढ़ी हैं. वो कुछ समय से मॉडलिंग कर रही हैं.

