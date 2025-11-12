scorecardresearch
 

Miss Universe 2025: मिस यूनिवर्स खिताब की ओर बढ़ रहीं मनिका विश्वकर्मा, चमचमाते गाउन में दिया खास संदेश

Miss Universe 2025: मिस यूनिवर्स 2025 के मुकाबले में भारतीय कंटेस्टेंट मनिका विश्वकर्मा छाई हुई हैं. वो हर इवेंट में अपनी सुंदरता और लुक्स से भारत की दावेदारी मजबूत कर रही हैं. हाल ही में मनिका ने LGBTQ लोगों के लिए ट्रिब्यूट की गई परेड में हिस्सा लिया.

मनिका विश्वकर्मा ने LGBTQ को दिया ट्रिब्यूट (Photo: Instagram@ Manika Vishwakarma)
Miss Universe 2025: मिस यूनिवर्स 2025 के मुकाबले में भारतीय कंटेस्टेंट मनिका विश्वकर्मा का जलवा बरकरार है. वो भारत का इस प्रतियोगिता में प्रतिनिधित्व कर रही हैं. मिस यूनिवर्स का फाइनल 21 नवंबर को होगा. इससे पहले वो कई अलग-अलग इवेंट्स में हिस्सा ले रही हैं और अपने स्टाइलिश लुक्स से तारीफें बटोर रही हैं.

हाल ही में मनिका LGBTQ समुदाय की परेड में सभी प्रतिभागियों के साथ शामिल हुईं जहां उन्होंने शिमरी ब्लैक गाउन पहना हुआ था. उन्होंने डिजाइनर ली थैंग का ब्लैक और ग्रे मैटेलिक थीम वाला स्ट्रैपलेस हाउन पहना था. इस गाउन के नीचे फ्लेयर्स वाली स्कर्ट थी. गाउन की डिटेलिंग बात करें तो इसके ऊपरी हिस्से में रेड क्रिस्टल्स का काम था, बीच में पीले पत्थर जो स्कर्ट के एरिया तक जाते-जाते लाइट कलर में चेंज हो जाते हैं. 

मनिका ने इस शिमरी ड्रेस के साथ डायमंड ज्वेलरी पहनी थी जो उनके लुक और भी निखर रही थी. उन्होंने गले में खूबसूरत पेंडेंट नेकलेस पहना था और इसके साथ कानों में मैचिंग इयररिंग्स पहने थे. उन्होंने अपने बालों में स्टाइलिश हाई राइज बनाया हुआ था.

आपको बता दें कि मनिका विश्वकर्मा केवल 22 साल की हैं. वो राजस्थान की रहने वाली हैं. उन्होंने अगस्त 2025 में मिस इंडिया यूनिवर्स 2025 का मुकाबला देश भर की सुंदरियों को हराकर जीता था. मिस यूनिवर्स 2025 में वो दुनिया भर की सुंदरियों से मुकाबला कर रही हैं और अब तक उनका प्रदर्शन शानदार रहा है. वो हर एक इवेंट्स में छाई हुई हैं और उन्हें इस मुकाबले की मजबूत दावेदार माना जा रहा है.

मनिका के ना ही सिर्फ कपड़े बल्कि मेकअप भी लाजवाब था. इस लुक के लिए उन्होंने विंग्ड आईलाइनर, मस्कारा, आंखों पर काजल, ग्रे-सिल्वर शिमरी आईशैडो और ग्लॉसी लिप्स रखे थे. वो इस लुक में किसी खूबसूरत परी से कम नहीं लग रही थीं. 

