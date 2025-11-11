scorecardresearch
 

Feedback

Miss Universe 2025: जालीदार गाउन और मांग टीका, मिस यूनिवर्स में मनिका विश्वकर्मा का इंडो-वेस्टर्न लुक

Miss Universe 2025: मिस यूनिवर्स में भारत को रिप्रेजेंट कर रहीं मनिका विश्वकर्मा ने एक इवेंट के दौरान इंडो-वेस्टर्न लुक कैरी किया जिसमें वो बेहद खूबसूरत लग रही थीं. उनकी इस लुक के लिए खूब तारीफें भी हो रही हैं.

Advertisement
X
मनिका विश्वकर्मा का इंडो-वेस्टर्न लुक (Photo: AI generated)
मनिका विश्वकर्मा का इंडो-वेस्टर्न लुक (Photo: AI generated)

Miss Universe 2025: थाईलैंड में जारी मिस यूनिवर्स 2025 में भारत को रिप्रेजेंट कर रहीं मनिका विश्वकर्मा छाई हुई हैं. वो इस मुकाबले में एक मजबूत दावेदार के तौर पर देखी जा रही हैं. मनिका हर इवेंट में अपने लुक्स के जरिए भारत की संस्कृति को पेश कर रही हैं. हाल ही में हुए एक इवेंट के दौरान मनिका ने इंडो-वेस्टर्न लुक कैरी किया जिसके लिए उनकी खूब तारीफें भी हो रही हैं.

मनिका ने क्या पहना 

मिस यूनिवर्स गाला डिनर में शामिल होने के लिए मनिका ने आइस ब्लू कलर का एक स्लीवलेस गाउन पहना था जिसमें ऊपर के एरिया पर ओम्ब्रे ब्लू सीक्विन एम्बेलिशमेंट, डीप नेकलाइन था. ड्रेस में थाई-हाई स्लिट, ट्यूल एम्बेलिश्ड स्कर्ट, बॉडीकॉन फिट और फर्श तक फैली हुई ट्रेन थी.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Manika Vishwakarma (@manikavishwakarma_)

सम्बंधित ख़बरें

Dharmendra (Photo: Instagram/@aapkadharam)
धर्मेंद्र ने 89 की उम्र में भी नहीं छोड़ा जिम, गिनाए फायदे 
signs of kidney damage
लगातार थकान किडनी की बीमारी का हो सकती है संकेत, ना करें अनदेखी  
Turmeric (Photo: AI Generated)
न्यूट्रिशनिस्ट अवनी कौल ने गिनाए हल्दी के 8 जादुई फायदे! बताया सुपरफूड  
ginger benefits for weight loss
पेट की जिद्दी चर्बी पिघलाएगा किचन का ये मसाला, हेल्दी डाइट संग करें सेवन 
भारतीय सुंदरी Manika Vishwakarma का अनारकली लुक वायरल 

मनिका ने एड किया ग्लैमर

उन्होंने इस पोशाक को नीलम और क्रिस्टल की जूलरी से सजाया था. सबसे ज्यादा आकर्षक चीज उनका मांग टीका था जो उन्हें इस वेस्टर्न ड्रेस के साथ भी इंडियन लुक दे रहा था. उन्होंने इसे ईयररिंग्स और स्टेटमेंट रिंग के साथ कंप्लीट किया था. अपने बालों को उन्होंने बीच से अलग करके ब्लोआउट वेव्स के साथ स्टाइल किया था. मेकअप के लिए उन्होंने विंग्ड आईलाइनर, स्मोकी आईज, फेदर आइब्रो, प्लम लिप शेड और गालों पर ब्लश लगाया था.

Advertisement

विवादों से घिरी मिस यूनिवर्स 2025 प्रतियोगिता का समापन 21 नवंबर को 2025 को होगा, जब डेनमार्क की मिस यूनिवर्स 2024 विक्टोरिया अगली मिस यूनिवर्स को ताज पहनाएंगी. वहीं, मनिका का अब तक मिस यूनिवर्स के सभी इवेंट्स में शानदार प्रदर्शन रहा है. वो अगस्त में मिस इंडिया यूनिवर्स बनी थीं और अब मिस यूनिवर्स से जुड़े अलग-अलग इवेंट्स में अपने आकर्षक परिधानों और लुक्स के जरिए भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और विरासत को दुनिया के सामने पेश कर रही हैं. 

आपको बता दें कि मिस यूनिवर्स 2025 मुकाबला मिस मेक्सिको फातिमा बॉश और मिस ग्रैंड इंटरनेशनल के अध्यक्ष नवात इत्साराग्रिसिल के बीच तीखी बहस की वजह से विवादों में घिरा है. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bypoll Election
    दिल्ली ब्लास्ट
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    Buxar Election
    Bihar Election 2025
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Advertisement