Karwa Chauth Alta Design: मेहंदी छोड़िए.. करवा चौथ पर हाथों में लगाएं ये ट्रेंडी आलता डिजाइंस, तारीफ करते नहीं थकेंगे लोग

मेहंदी से ज्यादा अब आलता लगाने का ट्रेंड चल रहा है और अगर आपको भी इस साल करवा चौथ पर कुछ नया ट्राई करना है तो आप मेहंदी की जगह आलता के खूबसूरत डिजाइन बनाकर अपने हाथों को सजा सकती हैं.

जॉब करने वाली महिलाओं के लिए आलता बेस्ट ऑप्शन है. (Photo: AI-generated)
karwa chauth Aalta Hand Design: करवा चौथ सिर्फ व्रत रखने का दिन नहीं है, बल्कि ये अपने रिश्तों में प्यार, देखभाल और सुंदरता को जोड़ने का मौका होता है. हर साल महिलाएं इस दिन अपने हाथों और पैरों पर सुंदर मेहंदी डिजाइन लगाती हैं, लेकिन इस साल आप ट्रेंड में रहते हुए कुछ नया कर सकती हैं. खासतौर पर जिन लोगों को मेहंदी से एलर्जी होती है या उनके पास समय की कमी है, वो इस दिन मेहंदी की जगह पर अपने हाथों और पैरों पर आलता से खूबसूरत डिजाइन लगा सकती हैं. 

आलता की सबसे खास बात ये है इसे लगाना भी आसान होता है और ये उतनी ही आसानी से निकल भी जाता है. आलता लगाने के लिए आपको लंबे समय तक इंतजार भी नहीं करना होता है और आजकल ये ट्रेंड में भी है. सोनाक्षी सिन्हा से लेकर अदिति राव हैदरी समेत कई एक्ट्रेसेस ने अपनी शादी में भी मेहंदी की जगह आलता से अपने हाथ सजाए थे. चलिए हम आपको कुछ सुंदर आलता डिजाइन के आइडिया देते हैं, जिन्हें आप ट्राई कर सकती हैं. 

फूल मून आलता

अगर आपको सिंपल और क्लासिक डिजाइन पसंद है तो आप अपने हाथ में सोनाक्षी सिन्हा की तरह सिर्फ आलता से एक सुंदर चांद बना सकती हैं. यह डिजाइन न सिर्फ बेहद आसान है बल्कि देखने में भी बहुत सुंदर लगता है. बस अपने हथेली या उंगलियों पर थोड़ी सी लाल आलता लेकर एक साफ और गोल चांद का डिजाइन बनाएं. इस तरह का डिजाइन व्रत या त्योहारों के लिए परफेक्ट है और आपके हाथों को एक ट्रेडिशनल लुक देता है. 

फूल वाला डिजाइन 

आप चाहें तो आलता से अपने हाथ पर फूल का डिजाइन बना सकती हैं और पूरी उंगलियों पर आलता लगा सकती हैं. ये डिजाइन भी काफी सुंदर है और करवा चौथ के मौके पर सुहागनों के हाथों पर खासतौर पर अच्छा लगेगा.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

हाफ मून आलता

आप अपनी हथेलियों पर छोटे-छोटे आधे चांद वाला डिजाइन बना सकती हैं, ये दिखने में बहुत अट्रैक्टिव लगता है. इसे और भी खूबसूरत बनाने के लिए आप पूरी उंगलियों पर आलता लगाए और बीच-बीच में गैप छोड़ दें. इसके अलावा आप अदिति राव हैदरी की तरह हाफ मून अपने हाथ पर बना सकती हैं, ये दिखने में बहुत शानदार लगता है.

 

