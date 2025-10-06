scorecardresearch
 

Karwa Chauth 2025: विदेश में रहकर भी स्टाइलिश और ट्रेडिशनल लुक में मनाएं करवा चौथ! जानें बेस्ट साड़ी और जूलरी टिप्स

Karwa Chauth 2025: करवा चौथ 2025 पर एनआरआई महिलाएं भी परंपरा और फैशन दोनों को साथ में अपना सकती हैं. इस आर्टिकल में बनारसी, कांजीवरम, लहेरिया और वेलवेट साड़ियों के साथ जूलरी और एक्सेसरीज के स्टाइल टिप्स दिए गए हैं, जो उन्हें स्टाइलिश, ट्रेडिशनल और रिलैक्स्ड लुक देंगे.

ट्रेडिशनल साड़ी और स्टाइलिश एक्सेसरीज के साथ पाएं फैशनेबल लुक (Photo: AI generated)
करवा चौथ एक ऐसा त्योहार है, जिस पर भारतीय महिलाएं अपने पतियों की लंबी उम्र और खुशहाली के लिए व्रत रखती हैं. यह केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि पति-पत्नी के बीच प्यार और रिश्ते को और मजबूत बनाने का अवसर भी माना जाता है. इस दिन पत्नियां 16 श्रृंगार करके तैयार होती हैं. वह तरह-तरह की साड़ियां और खूबसूरत जूलरी भी पहनती हैं. हालांकि, विदेश में रह रही भारतीय महिलाओं के लिए भारतीय फैशन को फॉलो करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है. 

ऐसे में अगर आपकी बेटी, बहन या कोई रिश्तेदार विदेश में रहती हैं, तो आप उनका करवा चौथ इस साल और भी खास बना सकती हैं. कैसे? वो इस तरह से कि सही साड़ी और जूलरी चुनकर आप उन्हें फैशनेबल और ट्रेडिशनल लुक चुनने में आप उनकी मदद कर सकती हैं. जी हां, आज हम आप कुछ टिप्स बताने वाले हैं, जिनकी मदद से आप करके आप विदेश में रह रही अपनी बेटी, बहन या रिश्तेदार को करवा चौथ पर तैयार होने में मदद कर सकती हैं.  इस साल करवा चौथ 10 अक्टूबर को है, तो तैयारी जल्दी शुरू कर दें और उनके लुक को यादगार बनाने में मदद करें.

ट्रेडिशनल लुक के लिए चुनें क्लासिक स्टाइल साड़ी

बनारसी सिल्क साड़ियां: बनारसी सिल्क साड़ियां करवा चौथ के लिए हमेशा एक परफेक्ट ऑप्शन साबित होती हैं. इनका सिल्की टेक्शचर, लाल या मैरून जैसे ब्राइट कलर्स और बारीक गोल्डन डिजाइन इन्हें पूजा के लिए परफेक्ट बनाते हैं.  

कांजीवरम साड़ियां: कांजीवरम साड़ियां अपने डेंस सिल्क और गोल्डन जरी के काम के लिए मशहूर होती हैं. ये रॉयल लुक देती हैं. विदेश में रहने वाली महिलाएं लोटस ब्लूम जैसे कांजीवरम से प्रेरित डिजाइन भी चुन सकती हैं, जो बोल्ड लुक देते हैं.

लहरिया और बांधनी साड़ियां: लहरिया और बांधनी साड़ियां हल्की और कलरफुल होती हैं. लाल, गुलाबी या नारंगी कलर्स में इनके टाई-एंड-डाई पैटर्न पूजा के लिए एकदम सही हैं.  

करवा चौथ 2025 के लिए टॉप 5 साड़ी ट्रेंड्स

1. पेस्टल ऑर्गेंजा साड़ियां: दिन के समय के लिए पेस्टल कलर्स जैसे गुलाबी, लैवेंडर या मिंट ग्रीन की साड़ियां इन दिनों ट्रेंड में हैं. ये साड़ियां पहनने में हल्की और देखने में बहुत खूबसूरत होती हैं.

2. सीक्वेंस्ड और एम्बेलिश्ड साड़ियां: शाम की पूजा या फंक्शन के लिए हल्के सीक्वेंस या कढ़ाई वाली साड़ियां एकदम सही हैं. ये हल्की चमक के साथ लुक को और खास बना देती हैं.

3. रफल्ड साड़ियां: इन दिनों रफल्ड साड़ियों का बहुत ट्रेंड देखने को मिल रहा है. ये मॉडर्न और ट्रेंडी लुक देती हैं. ये ट्रेडिशनल साड़ी में एक नया ट्विस्ट जोड़ती हैं.

4. वेलवेट साड़ियां: पन्ना, माणिक या नीलम जैसे रत्नों के रंग वाली वेलवेट साड़ियां महिलाओं को रॉयल लुक देने का काम करती हैं.

5. साड़ी गाउन और प्री-ड्रेप्ड साड़ियां: एनआरआई महिलाओं के लिए यह स्टाइलिश और आसान ऑप्शन है. बिना किसी परेशानी के ये साड़ियां उन्हें ट्रेडिशनल और आरामदायक लुक दे सकती हैं.

करवा चौथ लुक को कैसी जूलरी के साथ करें पेयर? 

1. स्टेटमेंट इयररिंग्स: वे अपने साड़ी लुक को झुमके या चांदबाली पहनकर खास और स्टाइलिश बना सकती हैं.

2. चूड़ियां और बिंदी: आप उन्हें बताएं कि वे आउटफिट के कलर और स्टाइल के अनुसार मैचिंग चूड़ियां और बिंदी लगाएं.

3. मंगलसूत्र: परंपरा का सम्मान करते हुए एक सुंदर मंगलसूत्र जरूर पहनें.

4. हेयर एक्सेसरीज: बालों में फ्रेश फूल या खूबसूरत हेयरपिन लगाकर लुक को और आकर्षक बनाएं.
 

लेटेस्ट

