scorecardresearch
 

Feedback

Karwa Chauth 2025: पति के प्यार और खुशहाली के लिए पहनें इन 5 रंगों के कपड़े, रिश्ते में आ जाएगी नई चमक

करवा चौथ 2025 पर जानिए कौन से 5 रंग पहनना शुभ माना जाता है. लाल, मैरून, गुलाबी, पीला और हरा रंग न सिर्फ खूबसूरती बढ़ाते हैं बल्कि पति के प्यार और शादीशुदा जीवन में खुशहाली भी लाते हैं. इस खास दिन पर सही रंग चुनकर आप अपनी परंपरा और फैशन दोनों को एक साथ दिखा सकती हैं.

Advertisement
X
करवा चौथ पर प्यार और खुशहाली के लिए पहनें जाते हैं खास रंग के कपड़े. (Photo: AI Generated)
करवा चौथ पर प्यार और खुशहाली के लिए पहनें जाते हैं खास रंग के कपड़े. (Photo: AI Generated)

Colors For Karwa Chauth 2025: करवा चौथ भारत में शादीशुदा महिलाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है. इस दिन शादीशुदा महिलाएं अपनी पति की लंबी उम्र, खुशहाली और अच्छी हेल्थ के लिए निर्जला व्रत रखती हैं. वे अपने पति के हाथों से चांद निकलने के बाद ही व्रत खोलती हैं. इस साल करवा चौथ 10 अक्टूबर 2025 को मनाया जाएगा. व्रत और पूजा के साथ-साथ सजना-संवरना और सुंदर कपड़े पहनना भी इस दिन का एक अहम हिस्सा होता है.

करवा चौथ पर महिलाएं नई-नई साड़िया, सूट और लहंगे पहनती हैं. इस त्योहार पर जितना मायने नए कपड़े पहनना रखता है उतना ही कपड़ों के रंग भी मायने रखते हैं. जी हां, करवा चौथ पर रंगों का खास महत्व होता है. ये सिर्फ दिखने में खूबसूरत नहीं लगते, बल्कि माना जाता है कि हर रंग का अपना शुभ और भावनात्मक अर्थ भी होता है. ऐसे में सही रंग पहनने से त्योहार का रंग और भी ज्यादा गहरा हो जाता है. आज हम आपको उन पांच रंगों के बारे में बताएंगे जिन्हें करवा चौथ पर पहनना शुभ माना जाता है. चलिए जानते हैं. 

1. लाल: करवा चौथ पर लाल रंग सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है और इसे बहुत शुभ माना जाता है. ये रंग प्यार और शादीशुदा जीवन की खुशियों का प्रतीक है. कई महिलाएं इस दिन लाल साड़ी या लहंगा पहनती हैं क्योंकि ये प्यार को दर्शाता है. लाल रंग पहनना अपने पति के प्रति दिल में छिपा प्यार दिखाने का एक खूबसूरत तरीका है.

सम्बंधित ख़बरें

premature aging neck signs
गर्दन पर दिख रहा बुढ़ापे का ये संकेत, वक्त रहते संभल जाइए 
Calcium Deficiency Signs and symptoms (Photo: AI Generated)
डॉक्टर ने बताए कैल्शियम की कमी के 9 खतरनाक संकेत, जरूर दें ध्यान! 
homemade face mask for karva chauth
करवाचौथ पर चांद की तरह चमकेगा चेहरा, लगाएं ये देसी पैक 
PM Narendra Modi favourite superfood moringa (Photo: AP and Freepik)
पीएम मोदी का पसंदीदा सुपरफूड ये पत्ता, फोर्टिस डॉक्टर भी मानते हैं लोहा 
Karwa Chauth 2025 fashion tips (Photo: AI generated)
ट्रेडिशनल लुक में मनाएं करवा चौथ! जानें साड़ी और जूलरी के ये टिप्स 
Advertisement

2. मैरून:  मैरून भी लाल रंग का ही शेड है. मैरून रंग को ताकत, आत्मविश्वास और खूबसूरती का प्रतीक माना जाता है. इस रंग के कपड़े उन महिलाओं के लिए परफेक्ट साबित हो सकते हैं, जो ट्रेडिशनल अंदाज के साथ थोड़ा स्टाइलिश लुक पाना चाहती हैं. अगर आप सोने या चांदी के गहनों के साथ मैरून अनारकली सूट या गाउन पहनेंगी, तो आपका लुक रॉयल और स्टाइलिश दोनों लगेगा.

3. गुलाबी/पिंक:  गुलाबी एक प्यारा रंग है जो सुंदरता और प्यार को बखूबी दिखाता है. ये एक ऐसा रंग है जो हर उम्र की महिलाओं पर अच्छा लगता है और उन्हें एक खूबसूरत और मॉडर्न लुक देता है. गुलाबी रंग पहनने से आपका प्यार भरा स्वभाव नजर आता है. ये रंग इस खास दिन पर प्यार मनाने के लिए अच्छी चॉइस साबित हो सकता है.

4. पीला: पीला रंग को खुशी, उम्मीद और किस्मत का प्रतीक माना जाता है. ये बहुत ब्राइट होता है जो त्योहार के माहोल में परफेक्ट लगता है. पीले कपड़े सुबह की पूजा और दिन के व्रत-उपवास के लिए सबसे अच्छे माने जाते हैं क्योंकि ये धूप, सकारात्मक सोच और उमंग का एहसास कराते हैं.

5. हरा:  हरा रंग खुशहाली और बैलेंस का प्रतीक है. ये शादी में नई शुरुआत दिखाता है. करवा चौथ पर हरा रंग पहनने से मन को शांति और सुकून मिलता है. ये रंग लंबे और खुशहाल वैवाहिक जीवन का प्रतीक माना जाता है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement