Jaya kishori earrings design: चांदबाली से झुमके तक...दिवाली पर पहनें जया किशोरी जैसे ये ईयररिंग्स, लुक में लग जाएंगे 4 चांद

Jaya kishori earrings design: जया किशोरी का ईयररिंग्स कलेक्शन काफी अच्छा है. लड़कियां उनके ईयररिंग्स डिजाइन को दिवाली पर एथनिक ड्रेस के साथ कैरी कर सकती हैं.

जया किशोरी का ईयररिंग्स कलेक्शन कमाल है. (Photo: Instagram/Jaya Kishori)
Jaya kishori earrings design: राजस्थान के सुजानगढ़ की रहने वाली जया किशोरी फेमस कथावाचक और मोटिवेशनल स्पीकर हैं. वो अभी फैमिली के साथ कोलकाता में रहती हैं. अपनी कथाओं और मीनिंगफुल बातों के कारण जया किशोरी सोशल मीडिया पर भी काफी फेमस हैं. इंस्टाग्राम पर उनके 12 मिलियन फॉलोवर्स हैं. अक्सर लोग उनकी सादगी से भी काफी प्रभावित होते हैं. वह अक्सर कॉमेंट्स में उनकी ड्रेसिंग और जूलरी के बारे में पूछते रहते हैं. जया किशोरी का ईयररिंग्स कलेक्शन काफी अच्छा है और उनके ईयररिंग्स से इंस्पायर होकर लड़कियां दिवाली पर अपना लुक और भी निखार सकती हैं. तो आइए आज हम आपको जया के बेस्ट ईयररिंग्स कलेक्शन के बारे में बताते हैं.

चांदबाली ईयररिंग्स (Chandbali earrings)

जया किशोरी ने इस सूट के साथ चांदबाली ईयररिंग्स कैरी किए हैं. इन ईयररिंग्स की खासियत ये होती है कि उनकी आकार अर्धचंद्र जैसा होता है और वे ट्रेडिशनल ड्रेस के साथ काफी अच्छा लुक देते हैं. इन ईयररिंग्स में अलग-अलग कलर के स्टोन, कैरी, लटकन लगी होती हैं जो त्योहारों, शादियों के मौके पर हैवी ड्रेस के साथ काफी अच्छा लुक देती हैं.

ऑक्सीडाइज्ड ईयररिंग्स (Oxidized Earrings)

मल्टीकलर और सिल्वर ऑक्सीडाइज़्ड ईयररिंग्स कैज़ुअल आउटिंग से लेकर फेस्टिव इवेंट्स तक हर लुक में ड्रेसेस के साथ काफी अच्छे लगते हैं. ये एथनिक लुक के लिए बेस्ट माने जाते हैं क्योंकि इनकी डिजाइन ही इतनी खास होती है कि ये हर ड्रेस के साथ फिट बैठ जाते हैं.

मल्टी-ब्रास ईयररिंग्स (Multi-brass-earrings)

एथनिक पार्टी वियर ईयररिंग महिलाओं और लड़कियों के काफी पसंदीदा होते हैं क्योंकि इनमें कई कलर्स आते हैं और इन्हें अलग-अलग कलर की ड्रेस के साथ पेयर किया जा सकता है. लाल, हरा, नीला, पीला जैसे सारे बेसिक कलर्स इन ईयररिंग्स में मौजूद होते हैं.

झुमके

झुमके ईयररिंग्स की खासियत यह है कि वे पारंपरिक से लेकर मॉडर्न आधुनिक ड्रेसेज पर भी काफी फबते हैं. ये चेहरे की खूबसूरती को निखारते हैं और साथ ही साथ हर महिला के कलेक्शन में ये वाली ईयररिंग्स होते ही हैं. कुछ महिलाओं गोल्ड के झुमके पहनती हैं तो कुछ आर्टिफिशिअल. ये अलग-अलग डिजाइंस में भी उपलब्ध होते हैं जिन्हें अपनी पसंद से लिया जा सकता है. इनकी खासियत है कि इनमें नीचे की ओर गोल-चौकोर या अन्य डिजाइन की कटोरी स्टाइल की लटकन होती है.

