scorecardresearch
 

Feedback

Deepika Padukone Look: डायमंड ईयररिंग्स में दीपिका पादुकोण का टशन, फूलों वाली जैकेट ने जीता दिल

दीपिका पादुकोण ने मुंबई में हुए एक इवेंट में सब्यसाची के ऑटम/विंटर 2025 कलेक्शन का ब्लैक आउटफिट पहना, जिसमें इटालियन कैशमीर और जापानी वेल्वेट का बेहतरीन कॉम्बिनेशन था.

Advertisement
X
दीपिका पादुकोण का नया लुक चर्चा में बना हुआ है. (Photo: Instagram/@bollywoodwomencloset)
दीपिका पादुकोण का नया लुक चर्चा में बना हुआ है. (Photo: Instagram/@bollywoodwomencloset)

Deepika Padukone Look: दीपिका पादुकोण अपनी दमदार एक्टिंग के अलावा अपने स्टाइलिश अंदाज के लिए जानी जाती हैं. उनका चाहे एयरपोर्ट लुक हो या ट्रेडिशनल अवतार हर बार वो अपने अंदाज से फैंस को इंप्रेस कर देती हैं. मुंबई में हाल ही में हुए एक इवेंट में दीपिका ने जैसे ही कदम रखा, ऐसा लगा जैसे वो पूरे रूम की मालकिन हों.

सब्यसाची आउटफिट में छा गईं दीपिका

उनका स्टाइल और फैशन हमेशा की तरह इस बार भी एकदम परफेक्ट था, उन्होंने ब्लैक सब्यसाची आउटफिट पहना, जिसमें इटालियन कैशमीर और जापानी वेल्वेट का शानदार कॉम्बिनेशन था. इस लुक में उन्होंने बिजनेस फॉर्मल और एथनिक डिजाइन को बेहद स्टाइलिश तरीके से कैरी किया था. इंटरनेट पर हर तरफ दीपिका के लुक की चर्चा हो रही है और फैंस भी उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं. 

दीपिका पादुकोण ने लगाया ग्लैमर का तड़का

इस इवेंट में दीपिका ने डिजाइनर सब्यसाची मुखर्जी के साथ स्टेज शेयर किया, दोनों ने कला, पहचान और आज के समय में इंडियन लग्जरी का महत्व पर चर्चा की. दीपिका का लुक स्टाइलिस्ट शलीना नथानी ने तैयार किया था, उनका आउटफिट सब्यसाची के ऑटम/विंटर 2025 कलेक्शन का हिस्सा था.

सम्बंधित ख़बरें

'दीपिका हैं तो रोमांस होगा ही', 5वीं बार बनेंगी जोड़ी, शाहरुख ने किया कंफर्म 
Aditya Sarpotdar 12 Hrs Shift
'रश्मिका 12 घंटे काम करती हैं...', बोले फिल्म थामा के डायरेक्टर 
Shah Rukh B'day Surprise: ‘King’ First Look ने मचाई धूम 
Alia & Dipika
Ambani की Halloween Party में छाईं Dipika & Alia 
Shahrukh Khan King Movie
शाहरुख की फिल्म का नाम नहीं होगा 'किंग'? एक्टर ने दिया हिंट 

इसमें टेलरिंग और सॉफ्ट ड्रेप्स का बेहतरीन बैलेंस देखने को मिला. क्रॉप्ड जैकेट इटालियन कैशमीर की थी और इसमें बारीक आइवरी फूलों की एम्ब्रॉयडरी की गई थी. वाइड और हाई-वेस्टेड ट्राउजर्स जापानी कॉटन वेल्वेट के थे, जो चलने पर भी बेहद स्टाइलिश लग रहे थे.

Advertisement

दीपिका ने ग्रेसफुल अंदाज से जीता दिल

दीपिका का अंदाज बेहद ग्रेसफुल और एलीगेंट लगा, पूरे ब्लैक आउटफिट में टेक्सचर पर जोर था, रंग पर नहीं. लुक ने शार्पनेस, कॉन्फिडेंस और शांत फीलिंग दी. दीपिका ने अपने लुक को सिंपल रखा था, उन्होंने स्लीक लो बन हेयरस्टाइल, क्लीन मेकअप और म्यूटेड रोज लिप्स के साथ स्टाइल किया.

मिनिमलिस्टिक और क्लासिक स्टाइल

 इस आउटफिट को उन्होंने डायमंड के छोटे स्टड्स और पर्ल जूलरी के साथ स्टाइल किया था. दीपिका का ओवरऑल लुक इस मौके के लिए एकदम परफेक्ट था. वैसे ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, हमेशा ही इवेंट के हिसाब से दीपिका पादुकोण के आउटफिट और लुक बेस्ट होते हैं जो उनको बॉलीवुड की टॉप हीरोइन बनाते हैं. 
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बिहार चुनाव लाइव
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    Buxar Election
    Bihar Election 2025
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Advertisement