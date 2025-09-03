Deepika Padukone’s Airport Look: गर्मियों में भी ओवरसाइज्ड स्वेटर पहन खूब जचीं दीपिका पादुकोण, एयरपोर्ट स्टाइल हुआ वायरल

बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक अपने स्टाइल से लोगों का दिल जीतने वाली दीपिका पादुकोण पार्टी और इवेंट्स में ही नहीं बल्कि एयरपोर्ट पर भी फैशनेबल अंदाज फ्लॉन्ट करने से नहीं चूकती हैं. वो हमेशा एयरपोर्ट पर अपने स्टाइल से सबका ध्यान खींच लेती हैं. एक्ट्रेस का एयरपोर्ट लुक अक्सर कैजुअल और स्टाइलिश दोनों होता है, जिसे कोई भी आसानी से फॉलो र सकता है. हाल ही में दीपिका एक बार फिर एयपोर्ट र स्टाइलिश अवतार में देखा गया. इस दौरान उन्होंने एक बार फिर दिखा दिया कि उन्हें क्वीन ऐसे ही नहीं कहा जाता है. एक्ट्रेस को इस बार ओवरसाइज्ड स्वेटर और जींस में वो बहुत ही स्टाइलिश लग रही थीं.

ओवरसाइज्ड स्वेटर-जींस में कंफर्टेबल लुक किया कैरी:

दीपिका ने अपने लेटेस्ट एयरपोर्ट लुक के लिए एक लाल रंग का ओवरसाइज्ड नीटेड स्वेटर पहना था, जो काफी एटरेक्टिव लग रहा था. ये बहुत ही ढीला-ढाला था, जो लेट नाइट फ्लाइट के लिए आरामदायक था और इसका मोटा बुना हुआ पैटर्न इसे गर्म और स्टाइलिश बना रहा था. हालांकि, गर्मियों के मौसम में स्वेटर पहनना थोड़ा अजीब था, लेकिन इसके लिए दीपिका के पास अपनी वजह जरूर ही होंगी.लाल स्वेटर के साथ दीपिका ने ब्लू जींस पहनी थी, जिसके किनारे नीचे से मोड़े हुए थे. इससे उनका लुक और भी कैज़ुअल लग रहा था और फुटवियर भी साफ दिख रहा था. ये उनके लुक को परफेक्ट बना रहा था.

बूट्स से लुक लगा कूल:

दीपिका ने अपने एयरपोर्ट लुक को खास बनाने के लिए टैन कलर के एंकल-लेंथ बूट्स पहने, जिनमें ब्लॉक हील्स थीं. ये बूट्स कंफर्टेबल होने के साथ स्टाइलिश भी थे और उनके कैज़ुअल आउटफिट में थोड़ा रफ एंड टफ टच एड कर रहे थे. बूट्स का कलर उनके लाल स्वेटर के साथ अच्छे से मैच कर रहा था, जिससे पूरा लुक बैलेंस्ड और परफेक्ट लग रहा था. हेयरस्टाइल की बात करें तो दीपिका ने अपने बालों को एक हाई बन में बांधा था, जो ट्रैवल के लिए प्रैक्टिकल था.

नेचुरल मेकअप लगा परफेक्ट:

अपने स्टाइल को एलिवेट करने के लिए दीपिका ने आउटफिट के साथ बड़े काले सनग्लासेस पहने थे. इसमें उनके लुक को और स्टाइलिश बना दिया था. ये उन्हें एक क्लासी लुक भी दे रहा था. दीपिका ने अपना मेकअप बहुत लाइट रखा था, जो उन्हें नेुरल लुक दे रहा था.

