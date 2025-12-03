scorecardresearch
 
मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? लड़के से बना लड़की तो यूजर्स बोला! लहंगा-चोली में दिखाया शानदार ट्रांसफॉर्मेशन

भारत के पूर्व ऑलराउंडर संजय बांगर की बेटी अनाया बांगर ने 2023 में हॉर्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी शुरू की और धीरे-धीरे एक ट्रांसजेंडर महिला के रूप में अपनी नई पहचान बनाई. उन्होंने देसी लुक में फोटो शेयर की है जो लोगों को काफी पसंद आ रही है.

अनाया ने जेंडर चैंज कराकर अपना ट्रांसफॉर्मेशन किया है. (Photo: Instagram/Anaya Bangar)
अनाया ने जेंडर चैंज कराकर अपना ट्रांसफॉर्मेशन किया है. (Photo: Instagram/Anaya Bangar)

Anaya bangar traditional indian look: भारत के पूर्व ऑलराउंडर संजय बांगर की बेटे आर्यन बांगर ने अपना हॉर्मोनल ट्रांसफॉर्मेशन कराया है. उन्होंने जब अपनी जर्नी सोशल मीडिया पर शेयर की थी तो उनकी ओर लोगों का ध्यान गया. 2023 में अनाया ने हॉर्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी (HRT) शुरू की और धीरे-धीरे एक ट्रांसजेंडर वुमन के रूप में अपनी नई पहचान को अपनाती चली गईं. आज उन्हें पहचानना मुश्किल है और कोई भी उन्हें यदि पहली बार देखता है तो ये नहीं कह पाता कि वो कभी लड़का हुआ करती थीं. हाल ही में अनाया ने अपने देसी लुक की कुछ फोटोज शेयर की हैं जिसमें वे बला की खूबसूरत लग रही हैं.

अनाया ने इस फोटो में बेहद एलीगेंट और रॉयल इंडियन ट्रैडिशनल लुक कैरी किया है. इस फोटो में वह काफी खूबसूरत सिल्वर–ग्रेईश टोन वाला हैवी वर्क का लहंगा पहने हुई हैं. साथ में उन्होंने मैचिंग की चोली भी कैरी की है.

लहंगे पर बारीक सिल्वर जरी की कढ़ाई हो रखी है और सेक्विन वर्क ने क्लासी फिनिश दिया है. अनाया ने जो चोली कैरी की है उस पर ज्योमेट्रिक पैटर्न का एंब्रॉयडरी वर्क ह, जो पूरे आउटफिट को थोड़ा मॉडर्न टच भी दे रहा है.

लहंगा-चोली के साथ अनाया ने दुपट्टा कैरी किया किया है जो हल्का गोल्डन और क्रीम कलर टोन में है. उस पर सॉफ्ट ब्रॉकेड पैटर्न और बॉर्डर डिटेलिंग दी गई है. उन्होंने दुपट्टे को काफी ग्रेसफुल तरीके से राइट शोल्डर पर ड्रेप किया है जिसने उनके रॉयल लुक को बढ़ा दिया है.

मेकअप और एसेसरीज

अनाया बिना मेकअप भी काफी खूबसूरत लगती हैं लेकिन इस खास मौके पर उन्होंने नैचुरल मेकअप को चुना. फेस पर उन्होंने सॉफ्ट बेस, हल्की ब्लशिंग, न्यूड–पिंक लिपस्टिक और आंखों पर न्यूट्रल टोन का आइशैडो लगाया है. लुक को अधिक डिफाइन करने के लिए सटल आईलाइनर और नैचुरल लैशेज का के साथ बालों को स्ट्रेट और सेंटर-पार्टेड रखे हैं.

अनाया ने अपनी एसेसरीज को मिनिमल रखा. गले में डेलिकेट नेकलेस, मैचिंग इयररिंग्स और हाथों में हल्के ब्रेसलेट ने काफी अच्छा लुक दिया है.

लोग कर रहे तारीफ

अनाया के इस फोटो पर लोग तरह-तरह के कॉमेंट कर रहे हैं क्योंकि उनका सिंपल और ट्रेडिशनल लुक उनके फैंस को काफी पसंद आया है. एक लड़के ने कॉमेंट किया, 'क्या आप मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी' तो दूसरे ने कॉमेंट किया, 'Devi you look gorgeous'

Day by Day sundarr hote ja rhi ho, Anaya you are so gorgeous🔥🔥ooo wow, Omg it's amazing beauty, So pretty, Osm yaar जैसे कई कॉमेंट भी अनाया की पोस्ट पर आए.

---- समाप्त ----
