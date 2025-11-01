Ambani Halloween Party: अंबानी परिवार की हैलोवीन पार्टी, काली ड्रेस में श्लोका का रूप देख आकाश भी चौंके

अंबानी फैमिली ने हमेशा की तरह हैलोवीन भी बड़े धूमधाम से मनाया. हैलोवीन पार्टी से नीता अंबानी, श्लोका अंबानी, आकाश अंबानी समेत कई लोगों की तस्वीरें वायरल हो रही हैं. यूं तो इस पार्टी में हर किसी के लुक काफी चौंकाने वाले थे लेकिन सबसे ज्यादा हैरान श्लोका अंबानी के लुक ने किया.

सादा श्लोका ने दिखाया डरावना रूप

अपनी सादगी और मासूमियत के लिए चर्चा में रहने वाली मुकेश और नीता अंबानी की बड़ी बहू श्लोका हैलोवीन पार्टी में बिलकुल अलग अंदाज में नजर आईं. हैलोवीन पार्टी में आकाश अंबानी और श्लोका मेहता द एडम्स फैमिली शो के गोमेज एडम्स और मोर्टिसिया एडम्स के रूप में नजर आए.

काले रंग के गाउन में लगीं ग्लैमरस

श्लोका ने पार्टी में काला रंग का गाउन पहना था. इस फ्लोर लेंथ गाउन में नेकलाइन राउंड और फुल स्लीव्स थीं. उन्होंने इस ड्रेस को क्रिस्टल से सजे स्टैक्ड ब्रेसलेट और गुलाबों के गुलदस्ते के साथ स्टाइल किया था. श्लोका ने अपने बालों को बीच की मांग देते हुए खुला छोड़ा था. श्लोका ने विंग्ड आईलाइनर, काजल, डार्क आईब्रो, मस्कारा, गालों पर ब्लश, चमकदार बैंगनी गुलाबी लिप शेड, चमकदार हाइलाइटर के साथ ग्लैमरस मेकअप किया था.

Advertisement

आकाश ने भी लुक से लूटी तारीफें

वहीं, आकाश अंबानी ने काले रंग का डबल-ब्रेस्टेड ब्लेजर और सफेद पिनस्ट्राइप पैटर्न वाला पैंट सेट पहना था. उन्होंने जैकेट को एक चटक सफेद, बटन-डाउन शर्ट के साथ पेयर किया. हाथ में लकड़ी की छड़ी और मूंछों में वो पूरी तरह गोमेज एडम्स के लुक में नजर आए.

ओरी ने इस हैलोवीन पार्टी का एक वीडियो शेयर किया जिसमें नीता अंबानी, आकाश और श्लोका के अलावा आलिया भट्ट, दीपिका पादुकोण, नीता अंबानी, रणवीर सिंह, अर्जुन कपूर और कई सितारे भी दिख रहे हैं.

नीता अंबानी ने ऑड्रे हेपबर्न का लुक रीक्रिएट किया था. उन्होंने ब्लैक ऑफ शोल्डर गाउन पहना था जिसके साथ डायमंड टियारा, मोतियों से जड़ा हार, हीरे के झुमके और क्रिस्टल से सजा एक बैग कैरी किया था.

---- समाप्त ----