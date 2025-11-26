scorecardresearch
 

ट्रांसपेरेंट अनारकली में मॉडल को देख गुस्साएं लोग, डिजाइनर को कर रहे ट्रोल, बोले- फैशन के नाम पर ये क्या है?

फैशन डिजाइनर अबू जानी और संदीप खोसला के नए ‘अ थाउजैंड एंड वन नाइट्स’ कलेक्शन में शीयर अनारकली लुक सुर्खियों में बना हुआ है. इस बोल्ड लुक की लोग काफी आलोचना कर रहे हैं, जिसमें ट्रांसपेरेंट अनारकली पहने मॉडल नजर आ रही है.

फैशन वर्ल्ड में शीयर गोटा अनारकली सुर्खियों में है.(Photo: Instagram@abujanisandeepkhosla)
Sheer Anarkali Look: फैशन डिजाइनर अबू जानी और संदीप खोसला ने अपनी 40 साल की फैशन जर्नी को एक ग्रैंड स्टाइल में सेलिब्रेट किया. उनका यह कुट्योर शो ‘अ थाउजैंड एंड वन नाइट्स’ से इंस्पायर्ड था, जिसमें भारतीय कला, मिडिल ईस्टर्न फैंटेसी और मॉडर्न फैशन का यूनिक कॉम्बिनेशन देखने को मिला. डार्क कलर्स, बोल्ड सिल्हूट्स, बारीक हाथ का काम और ड्रामेटिक एम्बेलिशमेंट्स ने इस कलेक्शन को और भी शानदार बना दिया. इस कलेक्शन की फोटोज सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं, जिनमें से एक मॉडल के लुक को लोग बुरी तरह से ट्रोल कर रहे हैं. 

ट्रांसपेरेंट अनारकली लुक के हो रहे चर्चे

शो की कई शानदार क्रिएशंस में से मॉडल निन काला का लुक सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है. अनारकली का यह मॉर्डन फ्यूजन लुक सबसे ज्यादा लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है, जिसे देखने के बाद लोग चौंक गए हैं. मॉडल के इस लुक को देखने के बाद लोग मिले-जुले रिएक्शन दे रहे हैं. 

लुक की बात कर रहे तो मॉडल ने ऑलिव ग्रीन रंग की एक शीयर अनारकली पहनी, जिसके नीचे चमकदार, एम्बेलिश्ड गोल्ड लिंगरी स्टाइल की थी,यह लुक अबू–संदीप की सिग्नेचर स्टाइल और शाही टच में मॉडर्न बोल्डनेस का एकदम परफेक्ट मेल था.

इस शीयर गोटा अनारकली में गोल्ड ट्रिम वाली ओरनेट कीहोल नेकलाइन, ज़रदोजी का भारी बॉर्डर और लाल–सोने–हरे–काले धागों की कढ़ाई की हुई थी. कपड़ा इतना ट्रांसपेरेंट है कि उसके नीचे पहनी गई स्टोन-एन्क्रस्टेड गोल्ड लिंगरी साफ नजर आ रही है. इस पारदर्शी अनारकली के साथ मॉडल ने लाल कलर का हेवी एम्ब्रॉइडर्ड दुपट्टा से अपने लुक को कंप्लीट किया है.

यूजर्स दे रहे मजेदार रिएक्शन

सोशल मीडिया पर लोग इस ट्रांसपेरेंट लुक पर जमकर अपने रिएक्शन दे रहे हैं, कई लोग इसे बोल्ड और इनोवेटिव मान रहे हैं, जबकि कई इसे ओवर-द-टॉप और अजीब एक्सपेरिमेंट बता रहे हैं. एक यूजर ने कहा, 'क्यों? फैशन के नाम पर ये क्या है? मतलब क्यों! क्या मतलब है?' तंज कसते हुए लिखा,'जब जाने-माने डिजाइनर छोटे-मोटे इन्फ्लुएंसर लोगों की तरह बर्ताव करने लगते हैं,यही नतीजा होता है.' 


 

