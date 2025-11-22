scorecardresearch
 

बेहद खास होगा चीफ जस्टिस सूर्यकांत का शपथ ग्रहण, 6 देशों के जज होंगे शामिल

जस्टिस सूर्यकांत सोमवार को देश के 53वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में शपथ लेने वाले हैं. इस आयोजन में 6 देशों के जज शामिल होंगे. भारत में किसी CJI का ऐसा शपथ ग्रहण पहली बार होने जा रहा है. 

जस्टिस सूर्यकांत 24 नवंबर को नए CJI के रूप में लेंगे शपथ (Photo: ITG)
जस्टिस सूर्यकांत 24 नवंबर को नए CJI के रूप में लेंगे शपथ (Photo: ITG)

भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य CJI बीआर गवई 23 नवंबर को रिटायर हो जाएंगे और 24 नवंबर को जस्टिस सूर्यकांत भारत के नए CJI के रूप में शपथ लेंगे. वे भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ लेने वाले हैं. 

जस्टिस सूर्यकांत का यह शपथ ग्रहण बेहद खास और हटकर होने वाला है. ऐसा इसलिए क्योंकि इस आयोजन में 6 देशों के चीफ जस्टिस शामिल होने वाले हैं. भारत में किसी CJI का ऐसा शपथ ग्रहण पहली बार होने जा रहा है. 

निमंत्रण पत्र हुए तैयार 

इस आयोजन को लेकर राष्ट्रपति भवन में निमंत्रण पत्र तैयार हो गए हैं. अधिकारियों का कहना है कि ऐसा पहली बार होगा जब किसी न्यायाधीश के शपथ ग्रहण में इस तरह का भव्य नजारा देखने को मिलेगा. इस भव्य शपथ ग्रहण समारोह में भूटान, केन्या, मॉरिशस, नेपाल, मलेशिया और श्रीलंका के चीफ जस्टिस के साथ-साथ सुप्रीम के जज अपने परिवार के साथ इस आयोजन में शामिल होंगे.  

ये दिग्गज चेहरे होंगे शामिल 

> भूटान के मुख्य जस्टिस ल्योंपो नॉर्बू शेरिंग

> केन्या के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस मार्था कूमे और केन्या सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस सुसान नजोकी

Advertisement

> मलेशिया के संघीय न्यायालय के जज जस्टिस श्री दातुक नलिनी पद्मनाथन

> मॉरीशस की मुख्य न्यायाधीश बीबी रेहाना मुंगली गुलबुल

> नेपाल के मुख्य न्यायाधीश प्रकाश मान सिंह राउत के साथ नेपाल सुप्रीम कोर्ट की जज सपना प्रधान मल्ल और नेपाल सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज अनिल कुमार सिन्हा भी शामिल होंगे. 

> श्रीलंका के मुख्य न्यायाधीश पी पद्मन सुरेसन के साथ श्रीलंका सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस एस तुरैराजा पीसी और जस्टिस ए एच एम डी नवाज भी शामिल होंगे.

