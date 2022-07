Hindi Jokes: बस में जाते हुए जब एक लड़के ने पूछा- पहचाना मुझे, लड़की ने यूं कर दी बेइज्जती

Jokes In Hindi: हंसी-मजाक करने से चेहरे पर रौनक आती है और मुस्कुराने से हम स्वस्थ महसूस करते हैं. कहते हैं हंसी-मजाक करने से मानसिक तनाव दूर होता है और जिससे कई बीमारियों से भी इंसान दूर रह सकता है. आइए पढ़ते हैं मजेदार वायरल चुटकुले.

> सुरेश- हैलो जान कैसी हो, "I Miss you so much"

महिला- तू चिंटू बोल रहा है न?

सुरेश- अरे वाह, मेरी आवाज़ से ही पहचान लिया...

महिला- तेरे पापा का नाम हीरालाल ही है न

सुरेश- चौंककर हां, बिलकुल सही

महिला- और तेरे दादा का नाम बनवारीलाल है?

सुरेश- अरे लगता है तू मेरी दीवानी हो गयी है, मेरी पूरी डिटेल रखने लगी है तू.

महिला- अबे गधे मैं तेरी मां बोल रही हूं,

सुरेश- मजाक क्यों कर रही हो पम्मी

उधर से आवाज आती है अरे बेवकूफ तूने पम्मी की जगह गलती से मम्मी का नंबर लगा दिया है, तू घर आ फिर बताती हुं तुझे...

> यमराज- हे प्राणी, तुम कहां जाना चाहते हो? स्वर्ग या नर्क

आदमी- हे प्रभु! पृथ्वी से मेरा मोबाइल चार्जर मंगवा दो, मैं तो कहीं भी रह लूंगा

> हरीश- मुझे अपनी गर्लफ्रेंड को कोई गिफ्ट देना है, क्या दूं?

सतीश - ऐसा कर गोल्ड रिंग दे दे.

हरीश - कोई बड़ी चीज बता...

सतीश - एमआरएफ का टायर दे दे.

> बस में एक लड़के की नजर पीछे की सीट पर बैठी लड़की पर पड़ी

लड़का- पहचाना मुझे?

लड़की- नहीं तो

लड़का- अरे, हम दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे

लड़की- पढ़ती तो मैं थी...तू तो रोज मुर्गा ही बनता था

हो गयी न चौड़े में बेइज्जती.

(डिस्क्लेमरः इस सेक्शन के लिए चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर हो रहे पॉपुलर कंटेंट से लिए गए हैं. इनका मकसद सिर्फ लोगों को थोड़ा गुदगुदाना है. किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना, उसे नीचा दिखाना या उसपर टीका-टिप्पणी करना हमारा उद्देश्य कतई नहीं है.)