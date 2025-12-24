scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Hindi Jokes: जब पत्नी ने की सोना-हीरा-मोती की डिमांड, पति ने दिया ये शानदार गिफ्ट

हंसी तनाव दूर करती है और मूड तुरंत फ्रेश कर देती है. इसी वजह से आज (24 दिसंबर) हम आपके लिए लाये हैं कुछ मज़ेदार जोक्स और वायरल चुटकुले. पढ़िए और मुस्कुराइये.

Advertisement
X
Jokes
Jokes

> दुकानदार- बहनजी कैसी साड़ी दिखाऊं ?
बहनजी- ऐसी जिसे पड़ोसन देखकर सुलग जाए.

 

> टीचर- बताओ स्वर और व्यंजन में क्या फर्क होता है ?
छात्र- स्वर मुंह से बाहर निकलते हैं और व्यंजन मुंह के अंदर ही रह जाते हैं!

सम्बंधित ख़बरें

Jokes
राजा की सजा से बचने के लिए कर्मचारी ने लगाया ऐसा दिमाग, पढ़ें मजेदार चुटकुले
Desi jokes in Hindi
पत्नी ने बैटरी निकालकर रातभर चार्जिंग पर क्यों लगाया फोन? वजह जानकर खूब हसेंगे आप
Jokes
Desi Jokes: हाथी से कुश्ती लड़ना चाहती थी चींटी... पढ़ें मज़ेदार चुटकुले
Short Jokes
औरतों की सबसे बड़ी परेशानी क्या है? चुटकुला पढ़कर कंट्रोल नहीं होगी हंसी
Jokes in Hindi
Jokes: नंबर वाला चश्मा उतारने का घरेलू उपाय जानकर कंट्रोल नहीं होगी हंसी

 

> पत्नी- तुमने कभी मुझे सोना, हीरा, मोती गिफ्ट नहीं दिया
पति ने एक मुट्ठी मिट्टी उठाकर हाथ में दे दी.
पत्नी- यह क्या है?
पति- मेरे देश की धरती सोना उगले... उगले हीरे मोती... मेरे देश की धरती.
पत्नी गुस्से से घूरती हुई.

 

> बब्लू- यार मैं कब से वो पर्दा ढूंढ रहा हूं... मिल ही नहीं रहा है.
डब्लू- कौन सा पर्दा...?
बब्लू- यार गलतियों पर डालने वाला पर्दा, पता है कहां मिलता है..?
डब्लू हैरान...

 

> दो दोस्त आपस में बात करते हुए...
रोहन- मुझे चिकनी-चुपड़ी बातें सीखनी है.
सोहन- तो?
रोहन- तो यही कि कौन सा घी सही रहेगा ?

Advertisement

 

> पेशेंट- मुझे अजीब सी बीमारी हो गई है.
डॉक्टर- क्या परेशानी है ?
पेशेंट- पूरी रात सोता हूं और दिन जागकर गुजारना पड़ता है.
डॉक्टर-  सारी रात धूप में बैठ जाओ, तुरंत ठीक हो जाओगे.

 

>गर्लफ्रेंड- मैं अपना पर्स घर पर भूल आई, मुझे 1000 रुपये की जरूरत है
बॉयफ्रेंड- कर दी न छोटी बात, पगली यह ले 10 रुपये अभी रिक्शा करके घर जा और पर्स ले आ.

 

>पत्नी तैयार होकर अपने पति से पूछती है, बताओ मैं कैसी लग रही हूं?
पति - कसम से दिल कर रहा है कि तुम्हें उठाकर पाकिस्तान फेंक आऊं
पत्नी - क्या मतलब ?
पति - मतलब कि तुम बम लग रही हो बम...

 

>पत्नी- शादी के पहले तुम बहुत मंदिर जाते थे, अब क्या हो गया?
पति- फिर तुमसे शादी हो गई और मेरा भगवान पर से भरोसा ही उठ गया.

 

>दो दोस्त आपस में बातें कर रहे थे...
पिंटू- इंसान का दिमाग 24 घंटे काम करता है, लेकिन 2 जगह बंद होता है.
चिंटू- वो कब-कब?
पिंटू- पहला एग्जाम के समय और दूसरा बीवी पसंद करते समय.

 


(डिस्क्लेमरः इस सेक्शन के लिए चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर हो रहे पॉपुलर कंटेंट से लिए गए हैं. इनका मकसद सिर्फ लोगों को थोड़ा गुदगुदाना है. किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना, उसे नीचा दिखाना या उसपर टीका-टिप्पणी करना हमारा उद्देश्य कतई नहीं है.)

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement