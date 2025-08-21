scorecardresearch
 

उत्तराखंड: 'मर्सडीज, लाखों के फोन और 35 लाख कैश दिए', युवक ने मौत से पहले BJP नेता को ठहराया जिम्मेदार

उत्तराखंड के पौड़ी जिले में गुरुवार को एक दर्दनाक घटना ने पूरे प्रदेश को हिला दिया. 32 साल के युवक जितेंद्र सिंह ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली. उसने अपने आखिरी वीडियो में भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश मंत्री हिमांशु चमोली को मौत का जिम्मेदार बताया. वीडियो वायरल होने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. घटना से गांव में शोक और आक्रोश है, जबकि भाजपा ने आरोपी को सभी पदों से हटा दिया है.

जितेंद्र सिंह ने की खुदकुशी (Photo: Screengrab)
उत्तराखंड के पौड़ी में तलसारी गांव में गुरुवार सुबह सनसनीखेज घटना सामने आई, जब 32 साल के जितेंद्र सिंह ने अपनी गाड़ी में गोली मारकर आत्महत्या कर ली. इस घटना ने पूरे इलाके को हिला दिया और सोशल मीडिया पर आक्रोश फैल गया. मृतक जितेंद्र ने आत्महत्या से पहले एक वीडियो रिकॉर्ड किया, जो अब वायरल हो रहा है. इसमें उसने भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश मंत्री हिमांशु चमोली को अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराया.

हिमांशु चमोली को मौत के लिए ठहराया जिम्मेदार

वीडियो में जितेंद्र ने आरोप लगाया कि हिमांशु ने जमीन के सौदे के नाम पर उससे 35 लाख रुपये लिए, लेकिन न तो काम पूरा किया और न ही पैसे लौटाए. जितेंद्र ने यह भी बताया कि हिमांशु ने मुख्यमंत्री के ओएसडी होने का दावा किया और कई लोगों से इसी बहाने पैसे लिए. वीडियो में उसने कहा, 'उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी. मैंने मर्सेडीज, दो-दो लाख के फोन दिलाए, कैश दिया, ऑफिस खोला, केदारनाथ यात्रा में सात लाख रुपये खर्च किए, लेकिन धोखा मिला.

घटना की जानकारी मिलते ही एसएसपी पौड़ी लोकेश्वर सिंह के निर्देश पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची. फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी है और मृतक का वीडियो साक्ष्य के रूप में सुरक्षित कर लिया गया है. पुलिस ने आरोपी हिमांशु चमोली को गिरफ्तार कर लिया है और उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है. अन्य वित्तीय लेन-देन की भी जांच हो रही है.

वीडियो में OSD होने का दावा

मुख्यमंत्री कार्यालय ने वीडियो में किए गए ओएसडी होने के दावे को झूठा और भ्रामक बताया है. बयान में कहा गया कि हिमांशु नाम का कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री कार्यालय में OSD नहीं है. साथ ही जनता से अपील की गई है कि वे अपुष्ट खबरों पर विश्वास न करें.

बीजेपी ने हिमांशु चमोली को पद से हटाया

भाजपा ने भी कार्रवाई करते हुए हिमांशु चमोली को सभी पदों से निष्कासित कर दिया है. इस घटना के बाद गांव में शोक की लहर है. जितेंद्र चार भाई-बहनों में सबसे बड़ा था और उसकी पत्नी और परिवार देहरादून में रहते हैं. ग्रामीणों का कहना है कि आरोपी पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए.

 

