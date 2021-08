Earthquake Alert App: अब पहले ही मिल जाएगी भूकंप की जानकारी, उत्तराखंड ने लॉन्च किया अलर्ट ऐप

IIT Roorkee Developed Earthquake Early Warning Mobile App: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मोबाइल ऐप्लीकेशन 'उत्तराखंड भूकंप अलर्ट' (Earthquake Alert App) ऐप का शुभारम्भ किया है. उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, आपदा प्रबंधन विभाग एवं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की ने मिलकर इस ऐप को बनाया है.



इस ऐप के माध्यम से भूकम्प से पहले ही उसके आने की चेतावनी मिल जाएगी. उत्तराखंड यह ऐप बनाने वाला पहला राज्य (Uttarakhand Becomes First State To Launch Earthquake Alert App) है, इससे जन सुरक्षा में मदद मिलेगी.

इस ऐप के माध्यम से भूकंप के दौरान लोगों की लोकेशन भी प्राप्त की जा सकती है. भूकंप अलर्ट के माध्यम से भूकंप से क्षतिग्रस्त संरचनाओं में फंसे होने पर भी सूचना दी जा सकती है. उत्तराखंड भूकंप अलर्ट ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं.

उत्तराखण्ड भूकंप की दृष्टि से संवेदनशील राज्य है. ऐसे में उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, आपदा प्रबंधन विभाग और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की की ये पहल काफी लाभकारी साबित होगा. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि इस ऐप के माध्यम से लोगों को भूकंप की पूर्व चेतावनी मिल सके, इसके लिए इस ऐप की लोगों को जानकारी दी जाएगी. विभिन्न माध्यमों से व्यापक स्तर पर इसका प्रचार-प्रसार किया जाए.

उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा इसकी छोटी फिल्म बनाकर जन-जन तक पहुंचाया जाए. स्कूलों में भी बच्चों को फिल्म के माध्यम से इस ऐप के बारे में जानकारी दी जाए. मुख्यमंत्री ने कहा कि इस ऐप (Earthquake Early Warning Mobile App) के माध्यम से उन लोगों के पास भी भूकंप से पूर्व चेतावनी का मैसेज पहुंच जाए, जिनके पास पास एंड्रॉएड फोन नहीं है, इसकी व्यवस्था की जाए.

उन्होंने भूकंप पूर्व चेतावनी में सायरन एवं वॉयस, दोनों माध्यमों से अलर्ट की व्यवस्था करने की बात कही है. भूकंप की पूर्व चेतावनी के लिए सायरन टोन अलग से हो. मुख्यमंत्री ने कहा कि भूकंप की पूर्व चेतावनी पाने के लिए यह एक अच्छी पहल है.