scorecardresearch
 

Feedback

दिवाली की खुशियां मातम में बदली, घर लौटते वक्त भीषण सड़क हादसे में चार लोगों की मौत

उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर में खटीमा-ननकाना साहिब रोड पर बड़ा सड़क हादसा हुआ, जिसमें यूपी के चार मजदूरों की मौत हो गई. वहीं तीन गंभीर रूप से घायल हुए है. सभी दिवाली मनाने घर लौट रहे थे, तभी ट्रैक्टर-ट्रॉली की पिकअप से जोरदार टक्कर हो गई. पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घायलों का इलाज जारी है.

Advertisement
X
सड़क हादसे में चार की मौत (Photo: Representational)
सड़क हादसे में चार की मौत (Photo: Representational)

उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर में दिवाली की खुशियां मातम में बदल गईं. खटीमा-ननकाना साहिब मार्ग पर शनिवार रात एक ट्रैक्टर-ट्रॉली और पिकअप वाहन की आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें उत्तर प्रदेश के चार मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और घायलों को अस्पताल पहुंचाया.

घर लौट रहे थे सभी मजदूर

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने बताया कि मृतक मजदूर उत्तर प्रदेश के संभल जिले के रहने वाले थे और खटीमा क्षेत्र में एक ठेकेदार के अधीन काम कर रहे थे. शुक्रवार को वो दिवाली मनाने के लिए घर लौट रहे थे, तभी यह हादसा हो गया. बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर-ट्रॉली पर सवार सभी मजदूर अपने साथ कुछ सामान भी ले जा रहे थे.

सम्बंधित ख़बरें

पूर्व मुख्यमंत्री को दूसरी गाड़ी से सुरक्षित रवाना किया गया. (Photo: ITG)
बाल-बाल बचे पूर्व सीएम हरीश रावत, दिल्ली-देहरादून हाइवे पर आपस में टकराई गाड़ी 
Bathymetric Survey at Kedar Tal: Okar Bahuguna
केदारनाथ में आपदा का खतरा पहचानने कराया जा रहा सर्वे, देखें ग्राउंड रिपोर्ट  
Rishabh Pant in Gangotri Dham
पंत पहुंचे गंगोत्री धाम, टीम में वापसी के लिए की प्रार्थना... फैन्स का भी जीता दिल  
Uttarkashi news
उत्तरकाशी: रेस्टोरेंट में थूक वाली रोटी पर बवाल 
uttarakashi moi poor road
मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष... उत्तराखंड के ग्रामीण 12 साल बाद भी सड़क के इंतजार में 

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि ट्रैक्टर-ट्रॉली की रफ्तार तेज थी और मोड़ पर सामने से आ रही पिकअप से उसकी सीधी टक्कर हो गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रॉली के परखच्चे उड़ गए और मजदूर बुरी तरह फंस गए. स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी.

खटीमा थाने की पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू किया. मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, जबकि गंभीर रूप से घायल तीन मजदूरों को पहले खटीमा के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां से उन्हें बेहतर इलाज के लिए एक निजी अस्पताल रेफर कर दिया गया.

Advertisement

तेज रफ्तार की वजह से हादसा

एसपी ऊधम सिंह नगर ने बताया कि हादसे की जांच की जा रही है. शुरुआती जांच में पता चला है कि दोनों वाहनों की तेज रफ्तार हादसे की मुख्य वजह रही. पिकअप चालक की हालत भी गंभीर बताई जा रही है. पुलिस ने वाहनों को जब्त कर लिया है और आगे की कार्रवाई जारी है.

हादसे के बाद संभल स्थित मृतकों के गांवों में मातम छा गया है. परिजनों को हादसे की खबर मिलते ही वो सदमे में हैं. दिवाली से पहले हुई इस घटना की वजह से पूरे इलाके में मातम पसरा हुआ है.
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement