दिवाली की खुशियां मातम में बदली, घर लौटते वक्त भीषण सड़क हादसे में चार लोगों की मौत

उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर में दिवाली की खुशियां मातम में बदल गईं. खटीमा-ननकाना साहिब मार्ग पर शनिवार रात एक ट्रैक्टर-ट्रॉली और पिकअप वाहन की आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें उत्तर प्रदेश के चार मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और घायलों को अस्पताल पहुंचाया.

घर लौट रहे थे सभी मजदूर

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने बताया कि मृतक मजदूर उत्तर प्रदेश के संभल जिले के रहने वाले थे और खटीमा क्षेत्र में एक ठेकेदार के अधीन काम कर रहे थे. शुक्रवार को वो दिवाली मनाने के लिए घर लौट रहे थे, तभी यह हादसा हो गया. बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर-ट्रॉली पर सवार सभी मजदूर अपने साथ कुछ सामान भी ले जा रहे थे.

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि ट्रैक्टर-ट्रॉली की रफ्तार तेज थी और मोड़ पर सामने से आ रही पिकअप से उसकी सीधी टक्कर हो गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रॉली के परखच्चे उड़ गए और मजदूर बुरी तरह फंस गए. स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी.

खटीमा थाने की पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू किया. मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, जबकि गंभीर रूप से घायल तीन मजदूरों को पहले खटीमा के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां से उन्हें बेहतर इलाज के लिए एक निजी अस्पताल रेफर कर दिया गया.

तेज रफ्तार की वजह से हादसा

एसपी ऊधम सिंह नगर ने बताया कि हादसे की जांच की जा रही है. शुरुआती जांच में पता चला है कि दोनों वाहनों की तेज रफ्तार हादसे की मुख्य वजह रही. पिकअप चालक की हालत भी गंभीर बताई जा रही है. पुलिस ने वाहनों को जब्त कर लिया है और आगे की कार्रवाई जारी है.

हादसे के बाद संभल स्थित मृतकों के गांवों में मातम छा गया है. परिजनों को हादसे की खबर मिलते ही वो सदमे में हैं. दिवाली से पहले हुई इस घटना की वजह से पूरे इलाके में मातम पसरा हुआ है.



