UKSSSC पेपर लीक में बड़ा खुलासा, 18 में से 3 कमरों ने नहीं था जैमर, मुख्य आरोपी खालिद ने रूम नंबर-9 दी थी परीक्षा

उत्तराखंड में UKSSSC पेपर लीक मामले में पुलिस जांच में बड़ा खुलासा हुआ है. परीक्षा सेंटर के 18 में से 3 कमरों में जैमर ही नहीं लगाए गए थे. मुख्य आरोपी खालिद रूम नंबर-9 में परीक्षा दे रहा था जहां जैमर नहीं था. खालिद अब भी फरार है और पुलिस जगह-जगह दबिश दे रही है.

UKSSSC पेपर लीक मामले में बड़ा खुलासा (Photo: Representational)
उत्तराखंड में UKSSSC पेपर लीक मामला फिर सुर्खियों में है. सोशल मीडिया पर पेपर वायरल होने के बाद पुलिस जांच में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं. इससे आयोग के दावों पर सवाल खड़े हो गए हैं.

पुलिस जांच में सामने आया है कि परीक्षा केंद्र के 18 में से सिर्फ 15 कमरों में ही जैमर लगाए गए थे. जिन 3 कमरों में जैमर नहीं थे उनमें रूम नंबर-9 भी शामिल था. यहीं मुख्य आरोपी खालिद परीक्षा दे रहा था. इसी कमरे से पेपर लीक होने की आशंका जताई जा रही है.

पेपर लीक मामले में बड़ा खुलासा

पुलिस ने इस मामले में खालिद की बहन साबिया को गिरफ्तार किया है. पूछताछ में पता चला कि साबिया ने पेपर टिहरी की एक असिस्टेंट प्रोफेसर को भेजा और वहां से मिले उत्तर खालिद तक पहुंचाए. हालांकि पुलिस अभी यह पता नहीं लगा पाई है कि पेपर किस मोबाइल से बाहर गया.

पुलिस को यह भी जानकारी मिली है कि खालिद ने चार अलग-अलग सेंटरों से आवेदन किया था, जबकि नियम के अनुसार एक ही सेंटर से आवेदन की अनुमति है. पुलिस का मानना है कि खालिद की गिरफ्तारी के बाद और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं.

पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी 

फिलहाल पुलिस उसकी तलाश में जगह-जगह दबिश दे रही है. बेरोजगार युवा सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं और सीबीआई जांच तथा परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं.

