टूटा हाथ, सिर में धारदार हथियार का घाव...8वीं की छात्रा के रेप और हत्या से सनसनी

उत्तराखंड के जनपद ऊधम सिंह नगर में क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है जिसके चलते अपराधी बेखौफ होकर अपराध करने में कामयाब हो रहे हैं. यहां जसपुर में एक के बाद एक घटनायें घट रही हैं. बीते एक सप्ताह के भीतर दो हत्याएं हो गई हैं. पहला मामला जसपुर के गांव मुरली वाला का आया था जहां 58 वर्षीय महिला के साथ लूट की घटना देने के बाद हत्या कर दी गई थी जिसमें अभी तक पुलिस के हाथ खाली है और अब 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली 13 साल की बच्ची का शव गन्ने के खेत में मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया.

परिजनों ने दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जताते हुए जल्द कार्यवाही करने की मांग को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हंगामा काटा. फिर उन्होंने हाईवे पर जाम लगा दिया जिसके बाद पुलिस ने समझा बुझा कर मामला शांत कराया.



विधायक आदेश चौहान ने बताया कि परिजनों से पता लगा कि 13 वर्षीय छात्रा आठवीं क्लास में पढ़ती थी. उसकी बहुत ही निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई है. डेड बॉडी से लग रहा है कि बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है फिर उसकी हत्या की गई है. यह घटना हमारे उत्तराखंड के लिए बहुत ही दयनीय घटना है. इस घटना में जो भी दोषी हो उसको सजा जल्द से जल्द मिलनी चाहिए.

उन्होंने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि मृतका के चचेरे भाई पर भी कुछ समय पहले जानलेवा हमला हुआ था, उस घटना की भी रिपोर्ट दर्ज होने के बाद भी कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है. इस परिवार के साथ एक हफ्ते में यह दूसरी घटना घटी है. आदेश चौहान ने बताया कि मृतका का पिता कई वर्षो से जेल में बंद है. परिवार में मां बेटी और उसका छोटा भाई रहता है. यह घटना बहुत ही निंदनीय है



एक ग्रामीण सुखवीर ढिल्लो ने बताया कि आज गन्ने के खेत में एक डेडबॉडी मिली है. देखने से लग रहा है कि बच्ची का हाथ टूटा हुआ है, सिर में ओर पेट में धारदार हथियार लगा हुआ है.

पुलिस क्षेत्राधिकारी काशीपुर ने बताया कि एक बच्ची की खेत में डेड बॉडी मिली थी पुलिस के मौके पर पहुंचने से पहले परिजन अस्पताल ले आए थे. अभी हमें कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है लेकिन पुलिस के द्वारा कार्यवाही कि जा रही है इस मामले के खुलासे के लिए जितनी भी टीम हमें बनानी थी वह हम बना चुके हैं. टेक्निकल एवं मैनुअल जांच की जा रही है. अभी पंचायतनामा पोस्टमार्टम नहीं हुआ है. पोस्टमार्टम के बाद एक्चुअल मौत के कारण का पता लग पाएगा तब अग्रिम कार्रवाई की जाएगी.

