PM मोदी 5 नवंबर को जाएंगे केदारनाथ, श्री आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का करेंगे अनावरण

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) एक बार फिर बाबा केदारनाथ के दरबार में हाजिरी लगाने वाले हैं. मोदी 5 नवंबर को उत्तराखंड के केदारनाथ जाएंगे. वहां केदारनाथ मंदिर में पूजा करके श्री आदि शंकराचार्य समाधि का उद्घाटन करेंगे और उनकी मूर्ति का अनावरण करेंगे. दरअसल, साल 2013 की बाढ़ में तबाही के बाद समाधि का पुनर्निर्माण किया गया है.

पीएम मोदी इसी के साथ 400 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं की भी घोषणा करेंगे. प्रधाममंत्री को शुरू से ही बाबा केदारनाथ के साथ विशेष लगाव रहा है. 2013 में आई आपदा के बाद प्रधानमंत्री ने केदारनाथ में पुनः निर्माण कार्यों को करने की इच्छा जताई थी पर तब अनुमति नहीं मिली थी.

प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी ने लगातार केदारनाथ के दौरे किए हैं और करोड़ों रुपए खर्च करके नई केदारपुरी बनाने का संकल्प लिया था जिस पर लगातार कार्य किए जा रहे हैं. नई केदारपुरी के निर्माण का काम लगभग 90% तक पूरा हो चुका है. बता दें, 6 नवंबर को भगवान केदारनाथ के कपाट भी बंद होने हैं.

प्रशासन ले रहा तैयारियों का जायजा

प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर केदारनाथ धाम में काफी दिनों से कार्य किए जा रहे हैं. सभी व्यवस्थाओं को चाक-चौबंद किया जा रहा है और बकायदा बीजेपी संगठन से लेकर सरकार और प्रशासन लगातार तैयारियों का जायजा लेने केदारनाथ पहुंच रहा है.

PM मोदी के दौरे का होगा लाइव टेलीकास्ट

बता दें, प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे का लाइव टेलीकास्ट लगभग 100 जगहों पर दिखाया जाएगा. साथ ही केदारनाथ सहित देश में अन्य 11 ज्योतिर्लिंग को भी और चल रूप से एक साथ जोड़ा जाएगा.

