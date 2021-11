PM Modi Kedarnath Visit LIVE: बाबा केदारनाथ का PM मोदी ने किया रुद्राभिषेक, हुआ आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण

पीएम मोदी केदारनाथ धाम पहुंच चुके हैं. केदारनाथ में पीएम मोदी आदि शंकराचार्य की मूर्ति का लोकार्पण भी करेंगे.

Uttarakhand | Prime Minister Narendra Modi arrives at Kedarnath



He will offer prayers at the shrine, inaugurate Adi Shankaracharya Samadhi & unveil the statue of Shri Adi Shankaracharya. The Samadhi has been reconstructed after the destruction in the 2013 floods. pic.twitter.com/cBQHw46fkp