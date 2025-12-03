आंगनबाड़ी से लौट रहे 4 साल के मासूम पर झपटा तेंदुआ, घात लगाकर बैठा था इंतजार में

उत्तराखंड में गढ़वाल वन प्रभाग पौड़ी की विभिन्न रेंजों में तेंदुओं के हमलों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. मंगलवार को दिनदहाड़े कोट ब्लॉक के देवार गांव में एक और हादसा हुआ. यहां आंगनबाड़ी से घर जा रहे 4 साल के मासूम अनमोल पर गुलदार ने हमला कर दिया. हमले में बच्चे के सिर पर घाव आए हैं. घटना के बाद पूरे क्षेत्र में भय और दहशत का माहौल बना हुआ है और ग्रामीणों ने तेंदुए के आतंक से निजात दिलाने की जोरदार मांग उठाई है.

ग्रामीण प्रीतम सिंह रावत के अनुसार, मंगलवार दोपहर में 4 वर्षीय अनमोल आंगनबाड़ी से छुट्टी के बाद अपनी मां और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के साथ घर लौट रहा था. तभी गांव के पास घात लगाए बैठे तेंदुए ने अचानक झपट्टा मारा. अनमोल की मां, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और अन्य ग्रामीणों के शोर मचाने पर तेंदुआ भाग खड़ा हुआ. इसके बाद घायल बच्चे को तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे डिस्चार्ज कर दिया गया.

घटना के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश है. उनका कहना है कि पिछले कई महीनों से क्षेत्र में तेंदुए की आवाजाही और हमलों की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, जिससे पहाड़ में रहना जोखिम भरा होता जा रहा है. ग्रामीणों ने सरकार और वन विभाग से वन्यजीवों से निपटने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है. वहीं गढ़वाल वन प्रभाग की एसडीओ आयशा बिष्ट ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग कार्रवाई में जुट गया है. क्षेत्र में टीम भेजकर गश्त बढ़ाई जा रही है. साथ ही ग्रामीणों को जागरूक किया जाएगा और सुरक्षा के उपायों के बारे में भी जानकारी दी जाएगी.



