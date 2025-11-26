scorecardresearch
 

मसूरी: ड्राइवर को आई झपकी, अनियंत्रित कार सड़क से फिसलते हुए खाई में गिरी- VIDEO

मसूरी में एक सड़क हादसा हो गया. जहां एक कार अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई. जिससे एक युवक घायल हो गया. इस हादसे का एक वीडियो भी सामने आया है. जिसमें कार को फिसलते हुए नीचे गिरते देखा जा सकता है.

मसूरी में अनियंत्रित होकर कार खाई में गिरी. (Photo: Sagar Sharma/ITG)
मसूरी में सोमवार को एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई. जिससे एक व्यक्ति घायल हो गया. हादसे की जानकारी लगते ही स्थानीय लोगों ने तुरंत राहत-बचाव कार्य शुरू किया और घायल को बाहर निकाला. वहीं सूचना मिलने पर 108 आपातकालीन सेवा भी मौके पर पहुंच गई. जिसके बाद घायल को अस्पताल पहुंचवाया गया.

फिलहाल घायल का इलाज अभी जारी है. हादसे की वजह अभी स्पष्ट नहीं है. लेकिन प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि वाहन चालक को नींद की झपकी आ गई थी. जिसके चलते उसने वाहन से नियंत्रण खो दिया और वाहन खाई में गिर गई.

सड़क से फिसली और खाई में गिरी

इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. जिसमें कार को सड़क किनारे से फिसलते हुए नीचे की ओर गिरते देखा जा सकता है. फुटेज के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

हादसे को लेकर संबंधित थाने की पुलिस ने बयान भी जारी किया है. पुलिस ने बताया कि एक वाहन अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई. जिससे वाहन चालक घायल हो गया. फिलहाल वाहन चालक को बाहर निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जहां उसका उपचार जारी है. मामले की जांच की जा रही है. 

