हरिद्वार में भिड़ीं टीका लगाने वाली दीदियां, एक दूसरे को उठा-उठाकर पटका

हरिद्वार की हर की पौड़ी पर महिलाओं के बीच हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. बताया जा रहा है कि ये महिलाएं टीका लगाने का काम करती हैं और किसी बात को लेकर आपस में भिड़ गईं. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों को समझाया और चालान की कार्रवाई की है. घटना के बाद हर की पौड़ी पर सुरक्षा बढ़ाई गई है.

आपस में भिड़ गईं महिलाएं (Photo: Screengrab)
हरिद्वार की विश्व प्रसिद्ध हर की पौड़ी एक बार फिर चर्चा में है. गंगा आरती और स्नान के लिए रोज़ाना यहां हजारों श्रद्धालु पहुंचते हैं, लेकिन इसी भीड़ के बीच एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने सबको चौंका दिया है. 

सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल इस वीडियो में कुछ महिलाएं एक-दूसरे से भिड़ती और मारपीट करती नजर आ रही हैं. यह वीडियो हर की पौड़ी के पास किसी स्थानीय व्यक्ति ने रिकॉर्ड किया जो बाद में इंटरनेट पर वायरल हो गया.

टीका लगाने का काम करती हैं महिलाएं

घटना की पुष्टि करते हुए हर की पौड़ी चौकी प्रभारी संजीत कंडारी ने बताया कि दोपहर के समय हरिद्वार की कुछ स्थानीय महिलाएं, जो तीर्थस्थल पर श्रद्धालुओं को टीका लगाने का काम करती हैं, आपस में किसी बात को लेकर विवाद में उलझ गईं. 

देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को शांत कराया. चौकी प्रभारी के अनुसार, 'दोनों महिलाओं को थाने बुलाकर समझाया गया है, उनके खिलाफ चालान की कार्रवाई की गई है और आगे इस तरह की हरकत न करने की चेतावनी दी गई है.'

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग धार्मिक स्थल पर इस तरह के व्यवहार की निंदा कर रहे हैं. स्थानीय लोग कह रहे हैं कि हर की पौड़ी की पवित्रता को बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है.

हरिद्वार के हर की पौड़ी क्षेत्र में अक्सर गंगा स्नान या आरती स्थल पर बैठने को लेकर श्रद्धालुओं के बीच बहस या झगड़े की खबरें आती रहती हैं. प्रशासन ने श्रद्धालु और स्थानीय लोगों से धार्मिक स्थल पर अनुशासन और शालीनता बनाए रखने की अपील की है.

 

