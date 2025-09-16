scorecardresearch
 

ग्राउंड रिपोर्ट: चकराता से संपर्क कटा, टोंस नदी का पुल गिरा... जानें देहरादून में बादल फटने से आई बाढ़ के बाद क्या हैं हालात

देहरादून में देर रात बादल फटने से भारी तबाही हुई, जिससे 10 लोगों की मौत और 5 लापता हैं. टोंस नदी का जलस्तर बढ़ने से सहस्त्रधारा सहित कई रिहायशी इलाकों में मलबा फैल गया, कई घर और दुकानें क्षतिग्रस्त हुईं. राष्ट्रीय राजमार्ग पर पुल ध्वस्त हो गया, जिससे चकराता और विकासनगर का संपर्क टूट गया.

जिला मुख्यालय से कटा चकराता और विकासनगर का संपर्क (Photo: PTI)
जिला मुख्यालय से कटा चकराता और विकासनगर का संपर्क (Photo: PTI)

उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में देर रात बादल फटने की घटना से भीषण तबाही मची है. तेज बारिश और बादल फटने की घटना से जनजीवन प्रभावित हुआ. देहरादून के सहस्त्रधारा और आसपास के क्षेत्रों में बादल फटने से टोंस नदी का जलस्तर बढ़ा. नदी के बहाव से रिहायशी इलाकों तक मलबा पहुंचा, जिससे कई घरों और दुकानों को नुकसान हुआ है. राज्य में एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन राहत कार्यों में लगे हैं. 

मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और नुकसान का आकलन किया. उन्होंने कहा कि आपदा पीड़ितों को सहायता दी जाएगी ताकि जनजीवन को सामान्य किया जा सके. 

प्रेमनगर में टोंस नदी पुल ध्वस्त, चकराता और विकासनगर का संपर्क टूटा

प्रेमनगर क्षेत्र के नंदा की चौकी में टोंस नदी पर बने राष्ट्रीय राजमार्ग पुल का एक बड़ा हिस्सा सुबह सवेरे ध्वस्त हो गया. प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनज़र पुल के दोनों तरफ आवाजाही बंद कर दी है और रूट डायवर्ट कर दिया गया है.

इस दौरान इलाके में बिजली आपूर्ति पूरी तरह से ठप बताई जा रही है. परिणामस्वरूप देहरादून जिला मुख्यालय से विकासनगर और जौनसार-बावर चकराता का संपर्क फिलहाल टूट गया है.

Pushkar Dhami
मुख्यमंत्री धामी देहरादून के केसरवाला में बादल फटने के बाद आपदा प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया (Photo: PTI)

प्रशासन ने जनता से अपील की है कि पुल के पास न जाएं और डायवर्ट किए गए मार्ग का उपयोग करें.

10 की मौत और कई लापता

इस आपदा में 10 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है. वहीं पांच लोगों की लापता होने की ख़बर है, जिनकी तालाश जिला प्रशासन और रेस्क्यू टीमें कर रही हैं.

मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट

मौसम विभाग ने 21 सितंबर तक येलो अलर्ट जारी कर दिया है. देहरादून सहित आसपास के जिलों के स्कूल बंद कर दिए गए हैं. प्रशासन ने लोगों से अफवाहों से बचने और सतर्क रहने की सलाह दी है. 

