देहरादून में SHO ने शराब के नशे में कई गाड़ियों को मारी टक्कर, पीड़ित महिला ने मांगी नई गाड़ी

देहरादून के राजपुर थानाध्यक्ष शैंकी चौधरी शराब के नशे में कार चलाते हुए कई वाहनों से टकरा गए. हादसे में वाहनों को नुकसान हुआ लेकिन कोई गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ. मौके पर लोगों ने थानेदार को पकड़ लिया. वीडियो वायरल होने के बाद एसएसपी ने थानाध्यक्ष को निलंबित कर मुकदमा दर्ज करने और जांच के आदेश दिए.

शराब पीकर गाड़ी से एक्सीडेंट करने वाला SHO सस्पेंड (Photo: Screengrab)
देहरादून में पुलिस की छवि पर सवाल खड़े करने वाला बड़ा मामला सामने आया है. राजपुर थाना प्रभारी शैंकी चौधरी शराब के नशे में कार चलाते हुए बुरी तरह हादसे का शिकार हो गए. उनकी कार बेकाबू होकर कई वाहनों से टकरा गई. इससे वाहनों को भारी नुकसान हुआ. हालांकि गनीमत रही कि किसी की जान नहीं गई और कोई गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ.

घटना के बाद मौके पर हंगामा हो गया. गुस्साए लोगों ने शराबी थानेदार को दबोच लिया. इसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और आरोपी अधिकारी को थाने ले गई. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसके बाद पुलिस की साख पर सवाल उठने लगे.

थाना प्रभारी ने शराब के नशे में गाड़ी ठोकी

मामले को गंभीरता से लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून ने तत्काल कार्रवाई की. उन्होंने राजपुर थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए. साथ ही कालसी थाना प्रभारी दीपक धारीवाल को राजपुर का नया थानाध्यक्ष नियुक्त किया गया.

प्रेस नोट जारी करते हुए पुलिस ने बताया कि पूरे मामले की जांच एसपी सिटी को सौंपी गई है. उन्हें निर्देश दिए गए हैं कि आरोपी अधिकारी का मेडिकल कराया जाए और उपलब्ध सीसीटीवी फुटेज, फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी के आधार पर निष्पक्ष जांच की जाए.

थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया गया

इस घटना ने पुलिस की मित्र वाली छवि पर सवाल खड़े कर दिए हैं. जब जनता की सुरक्षा करने वाले अधिकारी खुद शराब पीकर सड़क पर खतरा बन जाएं तो आम नागरिकों का भरोसा डगमगाना तय है.

