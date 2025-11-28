scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

देहरादून में जंगली हाथी का कहर,12 साल के बच्चे को सूंड से उठाकर पटका, मौत

देहरादून के रायपुर थाना रोड क्षेत्र में गुरुवार शाम एक जंगली हाथी ने अचानक हमला कर 12 साल के बच्चे की जान ले ली. बच्चा अपने माता-पिता के साथ दवाई लेकर घर लौट रहा था. हाथी ने स्कूटी के नजदीक आते ही बच्चे को सूंड से उठाकर पटक दिया. माता-पिता किसी तरह बच निकले. घटना के बाद पूरे क्षेत्र में दहशत फैल गई है. वन विभाग और पुलिस ने इलाके में सतर्कता जारी की है.

Advertisement
X
देहरादून में जंगली हाथी ने बच्चे को सूंड से उठाकर पटका, मौत (Photo: Representational Image)
देहरादून में जंगली हाथी ने बच्चे को सूंड से उठाकर पटका, मौत (Photo: Representational Image)

उत्तराखंड में देहरादून के रायपुर थाना रोड क्षेत्र में हाथी का हमला होने से हड़कंप मच गया. यहां गुरुवार शाम करीब 4:15 बजे दर्दनाक हादसा हो गया. सड़क किनारे खड़े एक जंगली हाथी के हमले में 12 साल के बच्चे की मौत हो गई, जबकि उसके माता-पिता ने बमुश्किल किसी तरह अपनी जान बचाई. घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है.

जानकारी के अनुसार, डोईवाला के कोठारी मोहल्ला निवासी एक व्यक्ति अपनी पत्नी और 12 वर्षीय बेटे के साथ दवाई लेकर घर की ओर लौट रहा था. इसी दौरान जैसे ही स्कूटी कालू सिद्ध मंदिर के पास पहुंची, अचानक सड़क किनारे मौजूद हाथी ने बच्चे को अपनी सूंड से पकड़ लिया और नीचे पटक दिया. इस दौरान माता-पिता भी स्कूटी से गिर पड़े.

हादसे के बाद बच्चे के पिता ने सड़क पर आग जलाकर हाथी को वहां से हटाने की कोशिश की और सफल भी हुए. इसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से घायल बच्चे को डोईवाला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. मृतक की पहचान 12 वर्षीय कुनाल के रूप में हुई, जो छठी कक्षा का छात्र था,घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है.

सम्बंधित ख़बरें

elephant
सूंड से उठाकर बार-बार पटका, फिर कुचल डाला... खेत में सोए किसान पर हाथी का हमला 
हमले के बाद जंगल में उतरे वन विभाग के कर्मचारी.(Photo:Screengrab)
सूंड में जकड़ा और नीचे पटका... चलती स्कूटी से हाथी ने उठाया मासूम, मौत 
देहरादून में पकड़ी गई बांग्लादेशी महिला. (Photo: Representational )
देहरादून से बांग्लादेशी महिला गिरफ्तार, कोरोना के दौरान अवैध रूप से आई थी भारत 
छत पर चढ़ बुजुर्ग को जेसीबी की मदद से उतारा.(Photo:Screengrab)
उत्तराखंड में बुलडोजर एक्शन पर हंगामा, छत पर चढ़े बुजुर्ग को JCB से उतारा 
Bangladeshi arrest
फर्जी पहचान, धर्म परिवर्तन, बांग्लादेश जाकर शादी... देहरादून से गिरफ्तारी 
Advertisement

घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग और पुलिस टीम मौके पर पहुंची.डीएफओ देहरादून ने आज तक को जानकारी देते हुए बताया कि विभाग ने स्थानीय लोगों और सड़क से गुजरने वाले यात्रियों को सतर्क रहने की चेतावनी जारी की. साथ ही जंगल से सटे इलाकों में रहने वालों को भी क्षेत्र में दूरी और सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है.

 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement