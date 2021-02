चमोली: ग्लेशियर टूटने के बाद पहाड़ों में कई जगह भारी जल जमाव, ITBP ने एजेंसियों को किया अलर्ट

उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर टूटने की घटना को पांच दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी भी राहत और बचाव कार्य जारी है. तपोवन टनल से लेकर रैणी गांव तक... करीब 170 से अधिक से लोग लापता हैं. इस बीच रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी इंडो-तिब्बतन बॉर्डर फोर्स (आईटीबीपी) ने एक हवाई सर्वे किया है.

आईटीबीपी के एरियल व्यू में साफ हुआ कि ग्लेशियर टूटने के बाद ऊंचाई में पहाड़ों में कई जगह भारी जल जमाव हुआ है. आईटीबीपी ने राज्य के डिजास्टर डिपार्टमेंट के साथ पूरा वीडियो और फ़ोटो शेयर किया. ऊंचाई के इलाकों में इस जल जमाव से ख़तरा हो सकता है. आईटीबीपी ने आधिकारिक तौर पर कई एजेंसियों को खतरे के ये वीडियो और फ़ोटो शेयर किए है.

Visuals of air recce led by team of ITBP officials conducted by a Helicopter today to take the stock of probable site/ areas from where glacial burst was reported that had caused flash floods in Rishi and Dhauli Ganga on 7 February, 2021.#Himveers pic.twitter.com/uKNz0Fv6nH