यूपी: युवाओं को सौगात, अगले महीने फ्री टैबलेट-लैपटॉप बांटेगी योगी सरकार

Free Tablets and Laptops Yojana: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने युवाओं को फ्री टैबलेट-लैपटॉप देने का ऐलान किया है. सीएम योगी ने कहा कि यूपी सरकार नवंबर के आखिर सप्ताह तक युवाओं को टैबलेट-लैपटॉप देने की योजना की शुरुआत करेगी.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को सुल्तानपुर में एक सरकारी मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखने के दौरान आयोजित कार्यक्रम में यह ऐलान किया है. सीएम योगी ने कहा कि उनकी सरकार बिना किसी भेदभाव के युवाओं को आगे बढ़ाने और रोजगार देने के लिए काम कर रही है. उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश के युवाओं को नवीनतम तकनीक से लैस करने के लिए राज्य सरकार नवंबर के आखिरी सप्‍ताह से टैबलेट और लैपटॉप बांटने का कार्य शुरू कर देगी.

In order to equip the youth of UP with the latest technology so that they can benefit from online studies, we will start distributing tablets and laptops from the last week of Nov: CM Yogi at the foundation-laying ceremony of a government medical college in Sultanpur pic.twitter.com/9YlCHc8Vap