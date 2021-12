Kashi Vishwanath Corridor Inauguration Live Updates: कालभैरव मंदिर पहुंचे PM मोदी, काशी के कोतवाल के कर रहे हैं दर्शन

वाराणसी पहुंचने के साथ ही पीएम मोदी काल भैरव मंदिर पहुंचे हैं. काल भैरव मंदिर में पीएम मोदी पूजा अर्जना कर रहे हैं. इस दौरान यहां बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं और पीएम की एक झलक पाना चाह रहे हैं. पीएम मोदी ने इन्हें निराश नहीं किया. पूजा करने के बाद पीएम मोदी मंदिर से बाहर निकले और हाथ जोड़कर इनका अभिवादन स्वीकार किया.

Prime Minister Narendra Modi offers prayers at Kaal Bhiarav temple on his arrival in Varanasi pic.twitter.com/zhtzGAkRaz