Lakhimpur Kheri Video: लखीमपुर में किसानों को ऐसे रौंदते निकल गई गाड़ी, कांग्रेस-AAP ने शेयर किया वीडियो

यूपी के लखीमपुर खीरी में रविवार (3 अक्टूबर) को हुए बवाल के बाद सियासी घमासान मचा हुआ है. कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, सपा समेत तकरीबन सभी विपक्षी दल के नेता केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा और उनके बेटे आशीष व यूपी सरकार पर निशाना साध रहे हैं. इस बीच, कांग्रेस ने सोमवार को एक वीडियो ट्विटर पर शेयर करते हुए लखीमपुर खीरी की घटना का बताया है. कांग्रेस के अलावा, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और कई अन्य नेताओं ने भी वीडियो साझा करते हुए निशाना साधा है.



सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर किए जा रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक गाड़ी कुछ लोगों को रौंदते हुए निकल जाती है. कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के नेताओं का दावा है कि यह वीडियो लखीमपुर की घटना का है, जिसमें केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष पर गाड़ी को किसानों पर चढ़ाने का आरोप पहले से ही लग रहा है. इसी सिलसिले में आशीष के खिलाफ तिकुनिया थाने में एफआईआर भी दर्ज करवाई गई है.

कांग्रेस ने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, ''लखीमपुर खीरी से बेहद परेशान करने वाले दृश्य.'' हालांकि, वीडियो में यह स्पष्ट तौर पर नहीं दिखाई दिया कि गाड़ी कौन चला रहा था, लेकिन गाड़ी एक पगड़ी पहने शख्स के ऊपर चढ़ते हुए दिखाई दी. इसके बाद गाड़ी ने कई और लोगों को भी टक्कर मारी. घटनास्थल पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे. ट्विटर पर यह वीडियो विपक्षी दलों समेत कई लोग तेजी से शेयर रहे हैं. हालांकि, 'आजतक' इस वीडियो के सत्यता की पुष्टि नहीं करता है.

TW: Extremely disturbing visuals from #LakhimpurKheri



The silence from the Modi govt makes them complicit. pic.twitter.com/IpbKUDm8hJ