कोविड मैनेजमेंट पर UP की तारीफ, आस्ट्रेलियाई सांसद बोले- 'योगी आदित्यनाथ को हमें दे दीजिए'

कोरोना वायरस (Corona Virus) महामारी (Pandemic) के प्रबंधन को लेकर उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के सीएम योगी (CM Yogi) की तारीफ हो रही है. ऑस्ट्रेलिया (Australia) के सांसद क्रैग केली ( Craig Kelly) ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर सीएम योगी को सराहा है. कोरोना की रोकथाम के लिए यूपी के सीएम की तरफ से उठाए गए कदम ऑस्ट्रेलियाई सांसद को इतने पसंद आए कि उन्होंने सीएम योगी को ऑस्ट्रेलिया की मदद के लिए मांगा है.

दरअसल, क्रैग केली ने 10 जुलाई को अपने ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया जो जमकर वायरल हो रहा है. क्रैग को यूपी का कोरोना वायरस प्रबंधन का मॉडल इतना पसंद आया कि वह सोशल मीडिया पर सीएम योगी की तारीफ करने से खुद को नहीं रोक पाए.

उन्होंने लिखा है, भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश... क्या कोई ऐसा रास्ता है जिससे वे हमें अपना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ दिनों के लिए दे सकते हैं जिससे कि वो आइवरमेक्टिन (दवा) की किल्लत से हमें निकाल सकें. जिसकी वजह से हमारे राज्य में निराशाजनक स्थिति पैदा हो गई है.'

The Indian state of Uttar Pradesh 👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼



Any chance they could loan us their Chief Minister Yogi Adityanath to release the Ivermectin sort out the mess our hopelessly incompetent State Premiers have created

