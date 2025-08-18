जन्माष्टमी शोभायात्रा में बड़ा हादसा, करंट की चपेट में आया रथ, 5 की मौत, 4 घायल

तेलंगाना तेके हैदराबाद में एक कार्यक्रम के दौरान करंट की चपेट में आने से कुल 5 लोगों की जान चली गई जबकि 4 लोगों को हालत गंभीर बनी हुई है. यह दुर्घटना रामंतपुर में जनमाष्टमी के अवसर पर भगवान कृष्ण की शोभा यात्रा के दौरान हुई, जब रथ ऊपर से गुजर रहे बिजली के तारों के संपर्क में आ गया.

मृतकों की पहचान 21 साल के श्रीकृष्ण, 35 साल के श्रीकांत रेड्डी, 34 साल के सुरेश, 39 साल के रुद्र विकास और 45 साल के राजेंद्र रेड्डी के रूप में हुई है. रिपोर्ट्स से यह भी पता चलता है कि केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी के गनमैन को भी इस घटना में चोटें आई हैं.

यादव संघम के अध्यक्ष रघु यादव ने बताया- मैंने इस दुर्घटना में अपने इकलौते बेटे साई कृष्ण यादव को खो दिया. मैंने जीएचएमसी को कई शिकायतें दी हैं, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली और अब मैंने अपने इकलौते बेटे को भी खो दिया है. उन्होंने कहा कि इतने सब के बाद भी किसी भी अधिकारी या सरकारी प्रतिनिधि ने हमसे संपर्क नहीं किया है. हम ऐसे ही रह गए हैं. मैं कार्रवाई की मांग करता हूं.

सामने आया घटना के बाद का वीडियो बेहद दुखद है जिसमें कुछ लोग पीड़ितों से सीपीआर देकर उनकी टूट चुकी सांस को खींचने की कोशिश कर रहे हैं और हर ओर अफरा-तफरी का माहौल है.

