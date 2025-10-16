तेलंगाना की मंत्री के आवास पर देर रात हाई वोल्टेज ड्रामा, OSD को गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस

तेलंगाना में बुधवार रात राजनीतिक और कानून-व्यवस्था का बड़ा घटनाक्रम देखने को मिला. यहां मंत्री कोंडा सुरेखा के आवास पर उनके निजी OSD सुमंथ को गिरफ्तार करने टास्क फोर्स पुलिस पहुंची. सुमंथ को सरकार ने मिसयूज ऑफ पावर और गंभीर आरोपों के कारण सेवा से हटाया गया है.

सूत्रों के मुताबिक मंत्री उत्तम कुमार रेड्डी ने इस घटना के संबंध में शिकायत दर्ज कराई है. इसी के आधार पर पुलिस सुमंथ की तलाश में मंत्री के आवास पर पहुंची थी,

सूत्रों के अनुसार, सुमंथ पर आरोप हैं कि उन्होंने डेक्कन सीमेंट्स लिमिटेड के अधिकारियों को बंदूक के बल पर धमकाया और उनसे अवैध धन की मांग की. इसके अलावा, सुमंथ ने वन विभाग में ट्रांसफर और डिप्यूटेशन के फैसलों में अनुचित प्रभाव डाला और कई महत्वपूर्ण निर्णय अपने निर्देशानुसार कराए. इस कारण विभाग में वरिष्ठ IAS अधिकारियों सहित कई लोगों में नाराजगी बढ़ गई थी. लगातार शिकायतों के बाद सरकार ने सुमंथ की सेवाएं समाप्त कर दीं.

पुलिस की टास्क फोर्स टीम ने बुधवार रात देर से मंत्री के आवास पर छापेमारी की. पुलिस का कहना था कि सुमंथ वहां छिपा हो सकता है. इस दौरान आवास पर तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई. मंत्री की बेटी कांडा सुश्मिता ने जबरन पुलिस के प्रवेश का विरोध किया और यह पूछताछ की कि पुलिस उनके घर पर क्यों पहुंची. सुश्मिता ने आरोप लगाया कि यह कार्रवाई उनके परिवार के खिलाफ राजनीतिक साजिश का हिस्सा है.

मंत्री की बेटी ने सरकार पर लगाए गंभीर आरोप

सुश्मिता ने कहा, “मुख्यमंत्री (रेवंत रेड्डी), वेम नारेंद्र रेड्डी और पोंगुलेती श्रीनिवास रेड्डी ने मिलकर हमारे परिवार के खिलाफ साजिश रची है. अगर सच में सुमंथ के पास बंदूक थी तो रेवंत रेड्डी के करीबी सहयोगी रोहिन रेड्डी के खिलाफ भी मामला होना चाहिए. रेवंत रेड्डी, रोहिन, सुमंथ और डेक्कन सीमेंट्स मैनेजमेंट के कॉल डेटा से सब कुछ साफ हो जाएगा.”

सुमंथ की तलाश में जुटी पुलिस

अधिकारियों के अनुसार, सुमंथ फिलहाल अज्ञात स्थान पर है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है. मामले की संवेदनशीलता और OSD के उच्च पद के कारण यह घटना राज्य में चर्चा का विषय बन गई है. इस घटनाक्रम ने तेलंगाना कांग्रेस और सरकार के बीच राजनीतिक तनाव को और बढ़ा दिया है.

