तेलंगाना: स्कूटर सवार ने ट्रैफिक कांस्टेबल को मारी टक्कर, घटना CCTV में कैद

तेलंगाना के यादाद्री-भुवनगिरी जिले में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. चौटुप्पल मंडल के पंतंगी टोल प्लाजा पर मंगलवार शाम करीब साढ़े छह बजे ट्रैफिक पुलिस गाड़ियों की जांच कर रही थी. इस दौरान विजयवाड़ा से हैदराबाद की तरफ आ रहा एक स्कूटर सवार जांच से बचने के लिए ट्रैफिक कांस्टेबल से टकरा गया और मौके से फरार हो गया.

जानकारी के अनुसार, ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक कांस्टेबल आसिफ ने स्कूटर चालक को रुकने का इशारा किया था. लेकिन चालक ने रुकने के बजाए सीधे कांस्टेबल को टक्कर मार दी और तेजी से वहां से भाग निकला.

स्कूटी सवार युवक ने कांस्टेबल को मारी टक्कर

इस हादसे में कांस्टेबल आसिफ गंभीर रूप से घायल हो गए. उनके शरीर में तीन जगह चोटें आई हैं. घायल कांस्टेबल को इलाज के लिए यशोदा अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है.

घटना टोल प्लाजा पर लगे CCTV कैमरे में हुई कैद

पुलिस ने आरोपी की पहचान कर ली है. वह हैदराबाद का रहने वाला विशाल है. पूरी घटना टोल प्लाजा पर लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. अधिकारियों का कहना है कि आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा. इस घटना से ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मियों की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े हो गए हैं.

