चाय की दुकान में पड़ा छापा, 80 लाख रुपये कैश मिले... मौके से हथियार भी बरामद, जानें पूरी कहानी

तेलंगाना के जगैयापेट में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. यहां 'राजस्थान टी स्टाल' पर पुलिस ने छापा मारा. इस दौरान 80 लाख रुपये कैश और हथियार बरामद हुए हैं. इसी के साथ तीन आरोपियों को अरेस्ट किया गया है. पुलिस का कहना है कि ये गिरफ्तारी मिर्यालगुडा नलगोंडा में हुई चोरी से जुड़ी है, जिसमें एक होटल से 80 लाख रुपये चोरी हो गए थे.

मिर्यालगुडा पुलिस ने इस मामले की जांच करते हुए CCTV फुटेज चेक किए और इसके आधार पर संदिग्धों की पहचान की. इसमें पता चला कि आरोपी जगैयापेट में राजस्थान टी स्टाल के नाम से दुकान चला रहे हैं. इसके बाद तेलंगाना पुलिस ने छापेमारी कर दुकान और उसके आसपास के क्षेत्रों में तलाशी ली.

पुलिस ने पड़ताल करते हुए दुकान में छिपाए गए कैश और हथियार को बरामद कर लिया. बरामद कैश लगभग 80 लाख रुपये बताया जा रहा है. वहीं इसी के साथ कुछ हथियार भी बरामद हुए हैं. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यह पूरी कार्रवाई बेहद सावधानी के साथ अंजाम दी गई.

पुलिस ने कहा कि आरोपियों से पूछताछ के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. यह भी पता लगाया जा रहा है कि चोरी में अन्य कौन लोग शामिल हैं. पुलिस की इस छापेमारी के दौरान आसपास के इलाके में अफरा-तफरी मच गई. पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ शुरू कर दी है. इस दौरान पता चला है कि आरोपियों ने चोरी की रकम को छिपाने और हथियार रखने के लिए चाय की दुकान को ठिकाना बनाया. पुलिस का कहना है कि आरोपियों ने चोरी की प्लानिंग पहले से बनाई थी. उन्होंने चोरी की रकम को छिपाने के लिए टी स्टाल को चुना था.

