शमशाबाद एयरपोर्ट पर 1.55 करोड़ का सोना जब्त, तस्कर ने ऐसे छिपाया कि देखकर दंग रह गए लोग

शमशाबाद एयरपोर्ट पर अधिकारियों ने शारजाह से आए एक यात्री से बड़ी मात्रा में सोना जब्त किया. यात्री ने 11 सोने की सिल्लियां एक आयरन बॉक्स में छिपाकर रखी थीं. जब्त किए गए सोने की कीमत करीब 1.55 करोड़ रुपये बताई गई है. अधिकारियों ने सोना कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है.

एयरपोर्ट पर भारी मात्रा में सोना पकड़ा गया (Photo: Screengrab)
शमशाबाद एयरपोर्ट पर अधिकारियों ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए शारजाह से आए एक यात्री से भारी मात्रा में सोना बरामद किया. यह कार्रवाई उस समय की गई जब कस्टम टीम ने नियमित जांच के दौरान यात्री के सामान को स्कैन किया. स्कैनिंग में उन्हें सामान के अंदर संदेहास्पद वस्तु नजर आई. इसके बाद टीम ने बैग को अलग ले जाकर जांच की.

जांच में अधिकारियों को एक आयरन बॉक्स मिला. बॉक्स को खोलकर देखा गया तो उसके अंदर 11 सोने की सिल्लियां रखी थीं. अधिकारियों के अनुसार ये सभी सिल्लियां बड़ी सावधानी से बॉक्स में छिपाई गई थीं ताकि पकड़ में न आएं. सोने का कुल वजन और उसकी शुद्धता जांचने के बाद इसकी अनुमानित कीमत करीब 1.55 करोड़ रुपये बताई गई.

एयरपोर्ट पर यात्री से सोना बरामद

अधिकारियों ने तत्काल सोने को कब्जे में ले लिया और यात्री से पूछताछ शुरू की. प्राथमिक जानकारी में सामने आया कि यात्री ने यह सोना शारजाह से लेकर आया था. हालांकि वह इसे भारत में कैसे और क्यों लाना चाहता था, इस बारे में वह स्पष्ट जवाब नहीं दे पाया.

शारजाह से सोना लेकर आ रहा था यात्री

कस्टम विभाग अब इस मामले की गहराई से जांच कर रहा है. टीम यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या इस मामले में कोई और व्यक्ति शामिल है. अधिकारियों का कहना है कि इस तरह की तस्करी को रोकने के लिए एयरपोर्ट पर निगरानी और सख्त कर दी गई है.

