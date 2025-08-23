हैदराबाद: क्रिकेट बैट चोरी करने पहुंचा था नाबालिग लड़का, पकड़ा गया तो बच्ची की कर दी हत्या

हैदराबाद की साइबराबाद पुलिस ने कुकटपल्ली इलाके में हुए एक सनसनीखेज़ हत्या कांड का पर्दाफाश किया है. इस मामले ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है. एक 10 वर्षीय मासूम बच्ची की हत्या महज़ एक क्रिकेट बैट चोरी की कोशिश के दौरान हो गई. जांच में सामने आया है कि अपराध को अंजाम देने वाला एक नाबालिग लड़का है.

दरअसल, 18 अगस्त 2025 की शाम को बच्ची की मां ने कुकटपल्ली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी. उनकी बेटी अपने घर में मृत मिली थी, जिस पर कई चोटों के निशान थे. परिवार और इलाके के लोग यह समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर किसने इतनी मासूम बच्ची को मौत के घाट उतार दिया.

पुलिस ने तुरंत FIR संख्या 1102/2025 दर्ज की और मौके पर जांच शुरू की. शुरुआती साक्ष्यों से यह स्पष्ट हुआ कि बच्ची पर किसी धारदार हथियार से हमला किया गया है.

चौंकाने वाला खुलासा

जांच के दौरान पुलिस ने आसपास के इलाके में बच्चों और किशोरों से पूछताछ की तो हैरान करने वाला सच सामने आया. पड़ोस का ही एक नाबालिग लड़का इस वारदात के पीछे निकला. पुलिस ने बताया कि आरोपी ने बच्ची के छोटे भाई का क्रिकेट बैट चुराने की योजना बनाई थी. इसके लिए वह छत के रास्ते घर में घुसा.

लेकिन जैसे ही उसने बैट उठाया, घर में मौजूद 10 वर्षीय बच्ची ने उसे देख लिया और शोर मचाने लगी. तभी आरोपी घबरा गया और अपनी चोरी छुपाने के लिए चाकू से बच्ची पर कई बार वार किया. गंभीर चोटों के कारण बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई.

पूर्व नियोजित चोरी और सबूत

पुलिस के अनुसार यह अपराध अचानक नहीं हुआ बल्कि आरोपी ने पहले से चोरी की योजना बना रखी थी. यही नहीं, पुलिस को आरोपी के पास से एक नोट मिला है जिसमें उसने साफ तौर पर लिखा था कि वह क्रिकेट बैट चुराने जा रहा है. वारदात के बाद आरोपी ने बड़ी चतुराई से खुद को बचाने की कोशिश की. उसने चाकू धोया, खून से सने कपड़े बदले और ऐसे दिखाने की कोशिश की जैसे उसे इस घटना के बारे में कुछ पता ही न हो.

पुलिस की जांच और खुलासा

लगातार सबूत जुटाने और आरोपी के हाव-भाव पर नज़र रखने के बाद पुलिस ने पूरे मामले की गुत्थी सुलझा ली. आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया. इसके बाद उसे कानून के अनुसार किशोर न्याय बोर्ड (Juvenile Justice Board) के सामने पेश किया गया.

साइबराबाद पुलिस कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि यह एक अत्यंत दुखद और विचलित कर देने वाली घटना है. एक मासूम बच्ची की जान महज़ एक क्रिकेट बैट के लिए चली गई. हमारी जांच में यह स्पष्ट रूप से सामने आया कि आरोपी ने चोरी की योजना बनाई और पकड़े जाने पर हत्या को अंजाम दिया.

---- समाप्त ----