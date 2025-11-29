scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

हैदराबाद: कांस्टेबल ने चुराई रोलेक्स घड़ी, रेड के दौरान चुपके से जेब में रखा

तेलंगाना के हैदराबाद में एक कांस्टेबल को रोलेक्स घड़ी चुराते पकड़ा गया है. बताया जाता है कि कांस्टेबल एक ऑफिसियल सर्च अभियान के लिए गया था. इस दौरान उसने एक घड़ी चुपके से अपने पास रख ली और इसकी जानकारी नहीं दी. मामला फिल्म नगर इलाके का है.

Advertisement
X
कांस्टेबल ने चुराई रोलेक्स घड़ी. (Photo: Representational )
कांस्टेबल ने चुराई रोलेक्स घड़ी. (Photo: Representational )

हैदराबाद पुलिस ने सर्च के दौरान एक रोलेक्स घड़ी चुराने के आरोप में एक कांस्टेबल को गिरफ्तार किया है. कांस्टेबल की गिरफ्तारी प्रॉपर्टी का गलत इस्तेमाल करने के आरोप में हुई है. यह मामला हैदराबाद सिटी पुलिस के लिए शर्मिंदगी भरा है और इससे पुलिसवालों पर भी सवाल उठ रहे हैं. 

दरअसल, एक सर्विसिंग कांस्टेबल को ऑफिसियल सर्च ऑपरेशन के दौरान बेईमानी से एक डुप्लीकेट रोलेक्स रिस्टवॉच का गलत इस्तेमाल करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. फिल्म नगर पुलिस के मुताबिक यह घटना सीआर नंबर 691/2025 की जांच के दौरान सामने आई. 

यह भी पढ़ें: ₹31 लाख की चोरी का पर्दाफाश... 300 से ज्यादा CCTV फुटेज खंगाले, मां-बेटा गिरफ्तार, रतलाम से बरामद हुए पूरे जेवरात

सम्बंधित ख़बरें

(Photo: Representational)
महंगे गैजेट्स को नकली से बदलकर करते थे चोरी, डिलीवरी बॉय समेत दो गिरफ्तार 
बेटी के घर से पिता ने चुराए 50 लाख के गहने. (Photo: Representational )
UP: पिता ने बहू के साथ मिलकर की बेटी के घर में चोरी, 50 लाख के गहने उड़ाए 
Car accident
रॉन्ग साइड में जाकर उड़ा दी बाइक, शख्स की दर्दनाक मौत, पत्नी की हालत गंभीर, VIDEO 
water Misuse in Hyderabad.
हैदराबाद में पीने के पानी से कार धोने पर एक्शन, लगा भारी जुर्माना 
ED raids telangana.
तेलंगाना अवैध खनन मामले में सरकार को 39.08 करोड़ का नुकसान, ED का बड़ा खुलासा 

घड़ी चुराते वीडियो में कैद हुआ कांस्टेबल

25 नवंबर को पुलिस टीम नकली नाम इस्तेमाल करने, धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोपी बथिनी शशिकांत के घर सर्चिंग करने गई थी. इस दौरान CAR हेडक्वार्टर के पुलिस कांस्टेबल श्रीरामुला शरण कुमार (PC 13169) को ऑपरेशन का वीडियो बनाने का काम सौंपा गया था. हालांकि, दूसरे कांस्टेबल द्वारा कैप्चर की गई वीडियोग्राफी की जांच से पता चला कि शरण कुमार ने सीजर मेमो में इसे दर्ज किए बिना चुपके से परिसर से एक डुप्लीकेट रोलेक्स घड़ी ले ली थी. ऐसे में यह सौंपी गई प्रॉपर्टी से जुड़े प्रोसीजर का उल्लंघन था.

Advertisement

जिसके बाद इंटरनल वेरिफिकेशन के बाद, फिल्म नगर पुलिस ने क्राइम नंबर 703/2025 में BNS के सेक्शन 316(5) के तहत एक नया केस दर्ज किया. कांन्स्टेबल, जो अभी फिल्म नगर पुलिस स्टेशन में SHO मोबाइल ड्राइवर के तौर पर अटैच है. फिलहाल उसे 28 नवंबर को गिरफ्तार कर लिया गया.

विभागीय पूछताछ के दौरान उसने घड़ी चोरी करने की बात कबूल की है. साथ ही उसके घर से घड़ी भी बरामद कर ली गई है. विभाग का कहना है कि मामले में अग्रिम कार्रवाई जारी है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement