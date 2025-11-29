हैदराबाद: कांस्टेबल ने चुराई रोलेक्स घड़ी, रेड के दौरान चुपके से जेब में रखा

हैदराबाद पुलिस ने सर्च के दौरान एक रोलेक्स घड़ी चुराने के आरोप में एक कांस्टेबल को गिरफ्तार किया है. कांस्टेबल की गिरफ्तारी प्रॉपर्टी का गलत इस्तेमाल करने के आरोप में हुई है. यह मामला हैदराबाद सिटी पुलिस के लिए शर्मिंदगी भरा है और इससे पुलिसवालों पर भी सवाल उठ रहे हैं.

दरअसल, एक सर्विसिंग कांस्टेबल को ऑफिसियल सर्च ऑपरेशन के दौरान बेईमानी से एक डुप्लीकेट रोलेक्स रिस्टवॉच का गलत इस्तेमाल करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. फिल्म नगर पुलिस के मुताबिक यह घटना सीआर नंबर 691/2025 की जांच के दौरान सामने आई.

घड़ी चुराते वीडियो में कैद हुआ कांस्टेबल

25 नवंबर को पुलिस टीम नकली नाम इस्तेमाल करने, धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोपी बथिनी शशिकांत के घर सर्चिंग करने गई थी. इस दौरान CAR हेडक्वार्टर के पुलिस कांस्टेबल श्रीरामुला शरण कुमार (PC 13169) को ऑपरेशन का वीडियो बनाने का काम सौंपा गया था. हालांकि, दूसरे कांस्टेबल द्वारा कैप्चर की गई वीडियोग्राफी की जांच से पता चला कि शरण कुमार ने सीजर मेमो में इसे दर्ज किए बिना चुपके से परिसर से एक डुप्लीकेट रोलेक्स घड़ी ले ली थी. ऐसे में यह सौंपी गई प्रॉपर्टी से जुड़े प्रोसीजर का उल्लंघन था.

जिसके बाद इंटरनल वेरिफिकेशन के बाद, फिल्म नगर पुलिस ने क्राइम नंबर 703/2025 में BNS के सेक्शन 316(5) के तहत एक नया केस दर्ज किया. कांन्स्टेबल, जो अभी फिल्म नगर पुलिस स्टेशन में SHO मोबाइल ड्राइवर के तौर पर अटैच है. फिलहाल उसे 28 नवंबर को गिरफ्तार कर लिया गया.

विभागीय पूछताछ के दौरान उसने घड़ी चोरी करने की बात कबूल की है. साथ ही उसके घर से घड़ी भी बरामद कर ली गई है. विभाग का कहना है कि मामले में अग्रिम कार्रवाई जारी है.

