बिना नंबर प्लेट की बाइक से आए चोर, सड़क पर खड़े ऑटो-रिक्शा से दिनदहाड़े बैटरी उड़ा ले गए

हैदराबाद के मलकपेट इलाके में दिनदहाड़े बैटरी चोरी की एक घटना सामने आई है, जिसने स्थानीय लोगों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है. यह पूरी वारदात इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है, जिसमें दो युवक बेखौफ होकर चोरी को अंजाम देते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं.

जानकारी के अनुसार, यह घटना दिन में दोपहर करीब 2 बजे की है. दो अज्ञात युवक बिना नंबर प्लेट के दोपहिया वाहन पर सवार होकर अकबर बाग इलाके में पहुंचे. कुछ देर तक इलाके का मुआयना करने के बाद उन्होंने सड़क के किनारे खड़े एक ऑटो-रिक्शा को निशाना बनाया. आरोपी बड़ी आसानी से ऑटो की बैटरी निकालते हैं और मौके से फरार हो जाते हैं.

सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि वारदात के दौरान आसपास लोगों की आवाजाही जारी थी, इसके बावजूद आरोपियों को किसी तरह का डर नहीं था. कुछ ही मिनटों में चोरी को अंजाम देकर दोनों युवक दोपहिया वाहन पर सवार होकर फरार हो गए. इस घटना ने क्षेत्र में कानून-व्यवस्था और पुलिस गश्त पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

घटना की जानकारी मिलते ही ऑटो-रिक्शा मालिक ने स्थानीय पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि फुटेज में आरोपियों की गतिविधियां स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हैं और जल्द ही उनकी पहचान कर गिरफ्तारी की जाएगी. पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे अपने वाहनों को सुरक्षित स्थानों पर पार्क करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना पुलिस को दें. फिलहाल, मामले की जांच जारी है और पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है.

