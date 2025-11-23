हैदराबाद एयरपोर्ट पर बम की धमकी मिलने से मचा हड़कंप, बहरीन से आ रही फ्लाइट मुंबई डायवर्ट

हैदराबाद एयरपोर्ट पर रविवार तड़के बम धमकी का मेल मिलने से सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया. एयरपोर्ट की कस्टमर सपोर्ट आईडी पर सुबह 3 बजे एक ईमेल आया, जिसमें बहरीन से हैदराबाद आने वाली गल्फ एयर की फ्लाइट GF-274 में बम होने की बात कही गई थी.

और पढ़ें

अलर्ट मिलते ही सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत फ्लाइट को तुरंत मुंबई की ओर डायवर्ट कर दिया गया. फ्लाइट में कुल 154 यात्री सवार थे. सभी सुरक्षा जांच पूरी होने के बाद यह उड़ान सुबह 11:31 बजे हैदराबाद एयरपोर्ट पहुंची.

फर्जी साबित हुई बम की धमकी

एक दिन पहले हैदराबाद के राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे (RGIA) पर भेजा गया बम की धमकी भरा ईमेल पूरी तरह फर्जी साबित हुआ. एयरपोर्ट की आधिकारिक आईडी पर एक ईमेल आया था, जिसमें दावा किया गया था कि एयरपोर्ट के अराइवल एरिया के पास आरडीएक्स बम रखा गया है.

धमकी देने वाले को खोज रही पुलिस

अधिकारियों के मुताबिक, मेल मिलते ही पूरे एयरपोर्ट परिसर में सर्च ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन कहीं भी कोई विस्फोटक सामग्री नहीं मिली. आरजीआईए आउटपोस्ट के SHO ने बताया, 'हमने तुरंत पूरे एयरपोर्ट की जांच की, लेकिन कुछ नहीं मिला. यह बम धमकी पूरी तरह फर्जी है.' पुलिस ने धमकी भरा ईमेल भेजने वाले व्यक्ति की पहचान करने के लिए जांच शुरू कर दी है.

---- समाप्त ----