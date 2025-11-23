scorecardresearch
 

Feedback

हैदराबाद एयरपोर्ट पर बम की धमकी मिलने से मचा हड़कंप, बहरीन से आ रही फ्लाइट मुंबई डायवर्ट

हैदराबाद एयरपोर्ट की कस्टमर सपोर्ट आईडी पर रविवार तड़के 3 बजे गल्फ एयर की बहरीन–हैदराबाद फ्लाइट GF-274 में बम होने की धमकी वाला मेल मिला, जिसके बाद फ्लाइट को 154 यात्रियों सहित एहतियातन मुंबई डायवर्ट किया गया और सुरक्षा जांच के बाद वह 11:31 बजे हैदराबाद पहुंची.

Advertisement
X
पुलिस धमकी देने वाले की पहचान के लिए जांच कर रही है. (Photo: Representational)
पुलिस धमकी देने वाले की पहचान के लिए जांच कर रही है. (Photo: Representational)

हैदराबाद एयरपोर्ट पर रविवार तड़के बम धमकी का मेल मिलने से सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया. एयरपोर्ट की कस्टमर सपोर्ट आईडी पर सुबह 3 बजे एक ईमेल आया, जिसमें बहरीन से हैदराबाद आने वाली गल्फ एयर की फ्लाइट GF-274 में बम होने की बात कही गई थी.

अलर्ट मिलते ही सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत फ्लाइट को तुरंत मुंबई की ओर डायवर्ट कर दिया गया. फ्लाइट में कुल 154 यात्री सवार थे. सभी सुरक्षा जांच पूरी होने के बाद यह उड़ान सुबह 11:31 बजे हैदराबाद एयरपोर्ट पहुंची.

फर्जी साबित हुई बम की धमकी

सम्बंधित ख़बरें

bengaluru auto driver
'800 नहीं 500 दूंगा ऑटो किराया', भड़के शख्स ने पैसेंजर को मार दी गोली 
कांस्टेबल ने दौड़कर बचाई यात्री की जान, Video 
बाल-बाल बची यात्री की जान(Photo: Screengrab)
चलती ट्रेन से गिरने वाला था यात्री, RPF कांस्टेबल ने दौड़कर बचाई जान, CCTV में कैद हुई बहादुरी 
Saudi Bus Fire
उमरा से लौटते वक्त उजड़ा कुनबा... सऊदी बस अग्निकांड में एक परिवार के 18 लोगों की मौत 
Massive Gold Seizure at Shamshabad Airport
शमशाबाद एयरपोर्ट पर 1.55 करोड़ का सोना जब्त, तस्कर ने ऐसे छिपाया कि देखकर दंग रह गए लोग 

एक दिन पहले हैदराबाद के राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे (RGIA) पर भेजा गया बम की धमकी भरा ईमेल पूरी तरह फर्जी साबित हुआ. एयरपोर्ट की आधिकारिक आईडी पर एक ईमेल आया था, जिसमें दावा किया गया था कि एयरपोर्ट के अराइवल एरिया के पास आरडीएक्स बम रखा गया है.

धमकी देने वाले को खोज रही पुलिस

अधिकारियों के मुताबिक, मेल मिलते ही पूरे एयरपोर्ट परिसर में सर्च ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन कहीं भी कोई विस्फोटक सामग्री नहीं मिली. आरजीआईए आउटपोस्ट के SHO ने बताया, 'हमने तुरंत पूरे एयरपोर्ट की जांच की, लेकिन कुछ नहीं मिला. यह बम धमकी पूरी तरह फर्जी है.' पुलिस ने धमकी भरा ईमेल भेजने वाले व्यक्ति की पहचान करने के लिए जांच शुरू कर दी है.

---- समाप्त ----
Live TV

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement