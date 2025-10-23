scorecardresearch
 

'10 और बेटे भी कुर्बान...', हैदराबाद में गोली लगने से घायल हुए गौ रक्षक की मां ने सख्त कार्रवाई की मांग की

हैदराबाद में गौ रक्षक सोनू सिंह उर्फ प्रशांत को गोली मारकर घायल कर दिया गया. पुलिस ने हमलावरों को पकड़ा है. प्रशांत की हालत गंभीर है. उनकी मां ने सख्त कार्रवाई की मांग की है. बीजेपी नेताओं ने सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हमले की निंदा की.

गोलीबारी में गौ रक्षक सोनू सिंह गंभीर रूप से हुआ घायल (Photo: X/@N Ramchander Rao/ANI)
गोलीबारी में गौ रक्षक सोनू सिंह गंभीर रूप से हुआ घायल (Photo: X/@N Ramchander Rao/ANI)

तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के पोचारम आईटी कॉरिडोर इलाके से गौ रक्षक पर हमले की ख़बर सामने आई है. बुधवार शाम करीब साढ़े पांच से छह बजे के बीच 28 साल के एक युवक सोनू सिंह उर्फ प्रशांत को गोली मार दी गई. पुलिस के मुताबिक, कोई व्यक्ति उसे बुलाकर ले गया था. कहा गया था कि वहां गायों की तस्करी की जानकारी दी जाएगी. लेकिन जब प्रशांत वहां पहुंचा, तभी उनमें से एक शख्स ने उस पर गोली चला दी. 

गोली लगने से वो गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया. पुलिस ने बताया कि जिन्होंने हमला किया, उन्हें पकड़ लिया गया है. 

भारतीय जनता पार्टी (BJP) का कहना है कि प्रशांत को उस वक्त गोली मारी गई जब वह गायों की ढुलाई रोकने की कोशिश कर रहा था. यानी वो खुद को ‘गौ रक्षक’ मानते हुए ये काम कर रहा था.

समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत के दौरान प्रशांत की मां ने कहा, 'मेरा बेटा जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा है. मैं गौ सेवा के लिए 10 बेटे और कुर्बान कर दूंगी. मैं वाल्मीकि समुदाय की बहू हूं. मेरे बेटे ने मुझे फोन करके बताया कि उसे गोली लग गई है और वो अस्पताल जा रहा है. वह पिछले 5-6 साल से यही काम कर रहा था. मैं सरकार से मांग करती हूं कि जिसने उसे गोली मारी है उसे तुरंत गिरफ्तार किया जाए.'

बीजेपी के कई बड़े नेता - जैसे केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी, सांसद एतला राजेंदर और तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष एन. रामचंदर राव अस्पताल पहुंचे. राव ने कहा कि ये बहुत ही शर्मनाक घटना है और सरकार को सख्त कदम उठाना चाहिए. 

उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि गोली चलाने वाला व्यक्ति ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) पार्टी का कार्यकर्ता था. गोली प्रशांत के लिवर में लगी है और डॉक्टर उसकी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं.

पुलिस ने शुरुआती जांच के आधार पर बताया है कि घायल व्यक्ति को तीन-चार लोग झूठे बहाने से अपने पास बुलाते हैं. उन्होंने कहा कि उन्हें गायों की ढुलाई से जुड़ी जानकारी देंगे. लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचा, उन्हीं में से एक ने उस पर गोली चला दी, जिससे वो घायल हो गया. पुलिस ने बताया कि जिन लोगों ने ये हमला किया, उन्हें पहचान लिया गया है और हिरासत में ले लिया गया है.

इनपुट: पीटीआई और एएनआई

---- समाप्त ----
