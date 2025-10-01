scorecardresearch
 

Feedback

हैदराबाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 6 करोड़ रुपये का गांजा जब्त

हैदराबाद में पुलिस ने 6 करोड़ रुपये से ज्यादा का गाजा जब्त किया है. यह गांजा ओडिशा से तेलंगाना होते हुए राजस्थान पहुंचाया जाना था. इसी बीच पुलिस टीम को जानकारी हाथ लगी और पुलिस ने कार्रवाई करते गांजा जब्त कर लिया.

Advertisement
X
हैदराबाद में 6 करोड़ रुपये से ज्यादा का गांजा जब्त. (Photo: Representational )
हैदराबाद में 6 करोड़ रुपये से ज्यादा का गांजा जब्त. (Photo: Representational )

हैदराबाद पुलिस ने ओडिशा के मलकानगिरी जिले से हैदराबाद के रास्ते राजस्थान गांजा ले जाने वाले एक अंतरराज्यीय मादक पदार्थ तस्कर गिरोह का भंडाफोड़ किया है. एक एजेंसी के मुताबिक पुलिस ने बताया कि 6.25 करोड़ रुपये मूल्य का 1210 किलोग्राम प्रतिबंधित माल जब्त किया गया और इस संबंध में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है.

रचकोंडा के पुलिस आयुक्त जी सुधीर बाबू ने बताया कि विश्वसनीय सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस टीमों ने अब्दुल्लापुरमेट के कोठागुडा एक्स रोड के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 65 पर एक ट्रक को रोका और उसके चालक को गिरफ्तार कर लिया. राजस्थान के जोधपुर जिले का निवासी आरोपी, मलकानगिरी में अज्ञात स्रोतों से लगभग 1210 किलोग्राम गांजा एकत्र कर चुका था.

यह भी पढ़ें: 'डॉक्टरी में कुछ नहीं रखा, तुम बनो माफिया, चरस-गांजा बेचकर 30-40 करोड़ अंदर करो, फिर चुनाव लड़ो', स्कूली लड़कों को ट्रेनी डॉक्टर ने दी अजीब सलाह

सम्बंधित ख़बरें

असम में पुलिस ने ड्रग्स तस्कर को किया गिरफ्तार. (Photo: Representational)
362 किलो गांजा समेत तस्कर पकड़ा, 2.5 करोड़ है बरामद किए गए ड्रग्स की कीमत 
हैदराबाद एअरपोर्ट पर पकड़ी गई महिला. (Photo: Representational)
बैंकॉक से दुबई, फिर भारत, साथ लाई 40 करोड़ का गांजा... हैदराबाद एयरपोर्ट पर पकड़ी गई महिला 
ईडी छापों में खुला हैदराबाद सरोगेसी रैकेट (Photo: AI-generated)
हैदराबाद में ED की बड़ी कार्रवाई, 30 करोड़ की अवैध सरोगेसी रैकेट का किया भंडाफोड़ 
चाय की दुकान में पुलिस का छापा, 80 लाख बरामद 
चाय की दुकान से 80 लाख कैश और हथियार बरामद. (Photo: Screengrab)
चाय की दुकान में पड़ा छापा... 80 लाख रुपये कैश बरामद 

पुलिस की नज़रों से बचने के लिए उसने प्रतिबंधित माल को सीमेंट की बोरियों के नीचे छिपा दिया और उसे तिरपाल से ढक दिया. इसके बाद वह हैदराबाद होते हुए राजस्थान की ओर चल पड़ा.

यह भी पढ़ें: दिल्ली में इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट का पर्दाफाश, दुबई-थाईलैंड से 'OG गांजा' की तस्करी, 6 लोग गिरफ्तार

Advertisement

पुलिस ने बताया कि मलकानगिरी के सुदूर वन क्षेत्रों से प्राप्त ज़ब्त किया गया गांजा राजस्थान के विभिन्न स्थानों पर वितरित किया जाना था. जिससे मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क की व्यापक पहुंच का पता चलता है. फिलहाल आरोपी हिरासत में है और गिरोह के अन्य सदस्यों की पहचान करने के लिए उससे पूछताछ की जा रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement