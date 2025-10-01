हैदराबाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 6 करोड़ रुपये का गांजा जब्त

हैदराबाद पुलिस ने ओडिशा के मलकानगिरी जिले से हैदराबाद के रास्ते राजस्थान गांजा ले जाने वाले एक अंतरराज्यीय मादक पदार्थ तस्कर गिरोह का भंडाफोड़ किया है. एक एजेंसी के मुताबिक पुलिस ने बताया कि 6.25 करोड़ रुपये मूल्य का 1210 किलोग्राम प्रतिबंधित माल जब्त किया गया और इस संबंध में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है.

रचकोंडा के पुलिस आयुक्त जी सुधीर बाबू ने बताया कि विश्वसनीय सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस टीमों ने अब्दुल्लापुरमेट के कोठागुडा एक्स रोड के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 65 पर एक ट्रक को रोका और उसके चालक को गिरफ्तार कर लिया. राजस्थान के जोधपुर जिले का निवासी आरोपी, मलकानगिरी में अज्ञात स्रोतों से लगभग 1210 किलोग्राम गांजा एकत्र कर चुका था.

पुलिस की नज़रों से बचने के लिए उसने प्रतिबंधित माल को सीमेंट की बोरियों के नीचे छिपा दिया और उसे तिरपाल से ढक दिया. इसके बाद वह हैदराबाद होते हुए राजस्थान की ओर चल पड़ा.

पुलिस ने बताया कि मलकानगिरी के सुदूर वन क्षेत्रों से प्राप्त ज़ब्त किया गया गांजा राजस्थान के विभिन्न स्थानों पर वितरित किया जाना था. जिससे मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क की व्यापक पहुंच का पता चलता है. फिलहाल आरोपी हिरासत में है और गिरोह के अन्य सदस्यों की पहचान करने के लिए उससे पूछताछ की जा रही है.

